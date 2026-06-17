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《铁拳教育》真实版？︱英国15岁少年捅杀9岁女童 辩称死者自己「冲向」刀刃

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更新时间：12:10 2026-06-17 HKT
发布时间：12:10 2026-06-17 HKT

英国法院近日审理一宗震惊社会的命案。一名现年16岁的少年，被控于去年12月在索美塞特郡（Somerset）持刀刺死9岁女童艾莉亚（Aria Thorpe） 。案发后，被告曾辩称是死者「撞向」刀刃才导致意外，但检方披露的证据显示，他在行凶后随即使用手机搜寻有关杀人的后果，令其说法遭到质疑。

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英国《每日邮报》及《独立报》报道，案发于去年12月15日。9岁女童艾莉亚在住宅内被发现身亡，死因为胸口遭受单一刀伤，刀刃穿透胸腔并深刺心脏。涉案男童当时年仅15岁，因法律限制其身份不得公开。

用手机查杀人后果

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起诉书指出，被告在案发后逃离现场并前往附近火车站，向聚集在该处的青少年声称，自己只是拿刀「玩闹」，结果艾莉亚「撞上」刀子而酿成意外；他更对其中一名相识的友人直言：「我是杀人犯，我不小心杀了人。」 

法庭聆讯透露，该名少年随后借用他人的手机，在网上搜寻「如果杀了人会怎样？」的字句，并惊慌地说：「我完了，我为什么要这样做？」现场其中一名青年后来暗中报警。

称只想吓唬死者

警方经调查后发现，被告是一名智能手机重度使用者，对手机极度依赖，曾形容手机对他而言象征著「自由」。然而，案发当天较早时间，他的手机因故被没收。此外，手机纪录显示，被告在案发前一晚通宵传送讯息，睡眠时间不足三个半小时。

检方在庭上表示，被告虽然承认事发时手中持有这把长达22厘米的利刀，但声称当时只是在进行「扮演狩猎」的玩闹，原意只是想挥刀「吓唬」艾莉亚，期望她会闪避，不料女童却迎面走来而撞上刀刃。被告目前否认谋杀与过失杀人罪名，案件目前仍在审理中。

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