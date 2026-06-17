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白宫现「窃听风云」？ 记者新书列战情室「国务卿爆粗口对话」惹特朗普怒火

即时国际
更新时间：10:10 2026-06-17 HKT
发布时间：10:10 2026-06-17 HKT

由两名美国知名记者撰写、即将出版的新书《政权轮替》（Regime Change），近日流出部分绝密内容。书中竟然包含白宫战情室（Situation Room）内部长官对话的逐字稿，甚至连国务卿私下的粗口发言亦被完整记录。

事件随即引发白宫高层极度恐慌，强烈怀疑这个严禁携带任何录音设备的国家安全圣地，已遭到秘密窃听，恐将触发美国国家安全及情报防卫史上最严重的保安漏洞。

万斯等商讨处理爱泼斯坦丑闻风暴

有指，特朗普为战情室对话内容留出而大怒。美联社
有指，特朗普为战情室对话内容留出而大怒。美联社
已故美国淫媒富商爱泼斯坦。路透社
已故美国淫媒富商爱泼斯坦。路透社
美国副总统万斯。路透社资料图片
美国副总统万斯。路透社资料图片

美国新闻网站《Axios》报道，这部由《纽约时报》顶尖记者玛姬·哈伯曼（Maggie Haberman）与乔纳森·斯旺（Jonathan Swan）联手撰写的新书，因精准掌握了战情室内部的核心对话，令白宫高层目前人人自危。

根据抢先曝光的书摘，两位作者耗时数年，对特朗普政府的核心骨干进行了超过一千场深度访谈，旨在全面解构特朗普第二任总统任期的决策内幕。

书中详细披露，去年夏天要求公布已故「淫魔」富豪爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）绝密档案的呼声，演变成一场极具杀伤力的政治危机，甚至连原本忠实支持特朗普的「MAGA（让美国再次伟大）」基本盘也出现强烈反弹。

相关新闻：爱泼斯坦案︱盖茨自爆：爱泼斯坦掌握其婚外情私隐 成为勒索施压筹码

传闻成新书最大宣传

当时，副总统万斯（JD Vance）、白宫幕僚长威尔斯（Susie Wiles）等特朗普核心幕僚被迫在战情室召开紧急会议，商讨如何应对持续发酵的爱泼斯坦丑闻及其引发的政治风暴。

令人震惊的是，白宫官员至今并未否认这些流出的对话内容。书中记载，当美国国务卿鲁比奥（Marco Rubio）谈及「碧碧」（Bibi，以色列总理内塔尼亚胡的暱称）针对伊朗的政权轮替剧本时，曾毫不留情地直言：「换句话说，这根本是胡扯（bullshit）。」据知情人士透露，特朗普本人在得知上述机密对话被「原音重现」后感到极度愤怒，而两位作者对此则保持缄默。

虽然新书尚未正式上架，目前仍无法百分之百确认作者是否确实持有战情室的实体录音档，但这场沸沸扬扬的泄密风波，无疑已为该书作了最具话题性的宣传。

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