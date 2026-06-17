《华尔街日报》报道指，美国特朗普政府已同意，在最新与伊朗达成的停战框架下，允许伊朗即时恢复原油及燃料出口，作为推动冲突结束及后续谈判的早期经济诱因。

涵盖银行、航运及保险等制裁

报道引述消息人士指出，双方于周日以电子方式签署的谅解备忘录（MOU）预计本周内正式完成，美方将于协议生效后即时豁免对伊朗石油销售的制裁，相关安排涵盖银行、航运及保险等关键配套服务，以便利出口运作。

报道指，该项措施被视为协议中最早及最具影响力的制裁放宽安排之一，内容同时包括延长停止敌对行动、解除美伊在霍尔木兹海峡的封锁，以及为伊朗核问题后续谈判建立框架。

华尔街日报：美伊签署协议后 伊朗可即时恢复石油出口。路透社

相关安排涵盖银行、航运及保险等关键配套服务。路透社

伊朗千亿美元资产仍冻结

一名美国高级官员表示，伊朗虽可即时获得与石油出口相关的经济纾缓，但长期制裁解除将视乎德黑兰是否履行美方要求，包括维持霍尔木兹海峡通航畅通及回应核计划相关关切。官员又指，伊朗暂时无法动用约1000亿美元的冻结资产。

报道引述分析指，美国国内及以色列方面对提前向伊朗提供经济利益存在争议，批评者认为此举削弱华府对伊朗的谈判筹码，但白宫则认为经济诱因有助维持谈判进程及稳定能源市场。

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另外，监察伊朗航运活动的组织表示，一艘伊朗超级油轮已由恰巴哈尔港（Chabahar Port）出发，并穿越曾受美方封锁的海域进入阿曼湾，期间持续公开传输定位讯号，显示航运活动或已恢复。