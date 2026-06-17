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伊朗局势｜以军大规模空袭伊朗前最后一刻取消 据报与特朗普施压有关

即时国际
更新时间：03:04 2026-06-17 HKT
发布时间：03:04 2026-06-17 HKT

《以色列时报》报道，以色列空军司令蒂斯勒（Omer Tischler）证实，以军上周在与伊朗交火期间，曾一度计划对伊朗发动大规模空袭，但行动在起飞前约一小时被叫停。报道指，总理内塔尼亚胡在美国总统特朗普要求下取消行动，避免局势进一步升级。

行动前一小时中止袭击

蒂斯勒在周二致军方士兵的信中表示，空军一度已为「广泛打击任务」做好准备，原定攻击伊朗境内数百个目标，但最终在简报期间接获取消命令，「出动前一小时」被中止。

他提到，以军在防御伊朗导弹攻击期间，曾在距离本土约1500公里外的地方发动空袭，数小时内击中数十个目标，严重削弱伊朗防空系统，并打击其他政权相关设施。

以军在防御伊朗导弹攻击期间，曾在距离本地约1500公里外的地方发动空袭。路透社资料图片
以军在防御伊朗导弹攻击期间，曾在距离本地约1500公里外的地方发动空袭。路透社资料图片

报道指，上周以色列与伊朗自今年4月停火以来首次再度爆发冲突。伊朗支持的黎巴嫩真主党先向以色列北部发射火箭，以色列其后空袭贝鲁特，伊朗则以24枚弹道导弹还击；也门胡塞武装亦向以色列发射导弹。以军之后分两轮空袭伊朗，目标包括军事及能源基建。

以媒：内塔尼亚胡与特朗普通话后叫停计划

据报，美国总统特朗普要求以色列暂缓进一步攻击，警告若战事升级，美国可能不会继续支持以方。报道称，内塔尼亚胡原已批准一项更大规模的对伊行动，但在与特朗普通话后，决定叫停计划。

美伊其后于周末达成停战协议，据报当中亦包括停止黎巴嫩战线的战事。不过，以色列与真主党在黎巴嫩的冲突周一虽有缓和，但未完全停止。

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