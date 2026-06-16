日本熊出没︱数量上升威胁首都圈 东京拟解除实施20年「杀熊禁令」

日本熊患严重，连首都圈亦频现熊踪。为应对危机，东京都政府计划最快自2027年度起，时隔约20年首度解除亚洲黑熊猎杀令，并放宽市区紧急枪猎杀熊的限制。

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黑熊暴增 猎人却骤减

根据日媒《读卖新闻》报道，东京都的亚洲黑熊原本主要栖息在与埼玉县、山梨县交界的奥多摩山区。过去由于数量极其稀少，甚至面临灭绝危机，所以东京都政府曾在2008年发布猎杀禁令，并将黑熊列为受保护对象。

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然而，近年东京周边的野生黑熊活动范围不断扩大。自2025年秋季起，黑熊的踪迹更蔓延至八王子市、羽村市等人口密集的市区；期间发生多宗黑熊咬伤人至重伤的惨剧，当局甚至发现疑似遭黑熊撕咬致死的人类遗体。

官方数据显示，2025年东京黑熊出没达212宗，较2023年（114宗）几乎翻倍，反映黑熊数目急剧飙升。

然而，与黑熊暴增形成强烈对比的是，当地猎杀人手却陷入断层。日本环境省指出，截至2021年度，东京都内持有第一种猎枪执照（可使用步枪等大威力猎枪）的猎人仅剩约3,800人，与2003年度相比，大幅减少了将近2,000人。

面对日益失控的熊患，日本环境省其实早于2025年9月已开「开绿灯」，启动「紧急枪猎」制度。该制度允许各都道府县及市町村政府在面临严重人熊冲突时，破例放宽市区的猎枪限制，授权专业猎人直接在住宅区或市区，向对人身安全构成迫切危害的黑熊开枪射杀。

不过为了防止日后可能出现过度捕杀，都政府将设置捕猎数目上限，同时积极推动「猎人培养计划」，并与自然环境保全审议会及专家召开会议，共同商讨具体落实细节。

