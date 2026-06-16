游日注意︱日本茨城5.5级地震东京震感明显 迪士尼游客集体蹲下自保︱有片
更新时间：20:11 2026-06-16 HKT
发布时间：20:11 2026-06-16 HKT
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日本关东地区于当地时间6月16日晚间7时46分左右发生强烈地震。
当局发出「紧急地震速报」
根据日本气象厅发布的最新观测纪录，这起地震的震央位于茨城县南部，黎克特制达到5.5级，震源深度则大约为50公里。由于震央位置邻近大东京首都圈，整个关东平原在地震发生时皆能感受到明显且持续的剧烈摇晃。
日本气象厅也在地震发生后，马上针对关东多地发布国家级「紧急地震速报」，提醒民众寻找安全掩蔽。
在这次强震中，位于东京以北的群马县及埼玉县震感最为强烈。群马县内有 DVD 店舖和杂货店被震至一片狼藉，货架上的商品和杂物散落一地。
而旅游热点东京迪士尼乐园亦受波及，游客在职员指示下，纷纷紧急疏散至空旷地方避难。
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