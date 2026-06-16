世界杯2026︱佛得角逼和西班牙一鸣惊人 非洲岛国打入决赛周与中国有关？

2026美加墨世界杯H组首圈赛事中，非洲岛国佛得角（Cabo Verde）以0:0逼和欧洲盟主西班牙，赛果让无数人「大跌眼镜」。



许多人在这场赛事前，未必认识这个非洲岛国。佛得角位于北大西洋中部，距非洲大陆570公里。地处美、非、欧三洲航线交汇点，素有「连接各大洲的十字路口」之称。该国原为葡萄牙殖民地，1975年才正式独立。其国内生产总值（GDP）为29.2亿美元；人均GDP为5670美元。目前人口只有54.6万。

中国援建唯一体育场

佛得角资源有限，让该国一直未能拥有国际标准体育设施。直至2013年，由中国援建的普拉亚国家体育场正式移交。佛得角能历史性首次跻身决赛周，与中国不无关系。时任佛得角总理内韦斯当年曾表示，「这是中国帮我们实现的梦想」「佛得角国家体育场是佛独立以来最大工程项目之一」。



佛得角足协成立于1982年，1986年加入国际足联，直到2000年才首次参加世界杯预选赛。2025年10月，佛得角在主场以3比0完胜斯威士兰（Eswatini）队，以小组头名的成绩，历史性晋级世界杯决赛周。

朗拿度曾祖母出生于佛得角

多年来，该角一直是葡萄牙足球的海外「人才基地」，当中C朗拿度的曾祖母出生于佛得角。



除了普拉亚国家体育场由中国援建，佛得角亦处处有中国身影。1987年首批华侨华人抵达佛得角，三十多年间，华人在当地的经商基础逐步确立。从早期的寥寥数人到如今约1000人，华人群体已从最初的中餐经营，拓展至遍布各个岛屿的企业、大小商场与商店，建立起了自己的贸易市场。



如今，他们主要从事商贸、零售、餐饮等行业，也有工程技术人员、企业员工、援外人员及教育工作者。2025年，中佛贸易额1.16亿美元，同比增长2.7%。由于种种原因，中、佛两国间只能进行小额贸易。