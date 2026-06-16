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印度女教师直播求救控亲戚夺产 隔月遭行刑式枪决惨死︱有片

即时国际
更新时间：17:00 2026-06-16 HKT
发布时间：17:00 2026-06-16 HKT

印度西姆拉（Shimla）一名41岁的女老师，在当地时间6月13日在校门外遭骑电单车的歹徒连开2枪，当场丧命。令人毛骨悚然的是，死者生前才刚在Facebook开直播求救，哭诉自己因为学校「产权纠纷」生命受到威胁并寻求警方保护，没想到过了一阵子就命丧枪口，留下年幼女儿。

印度女教师直播求救，未料隔月被枪杀。saurabhprashar2@X / iYashGupta_21@X
印度女教师直播求救，未料隔月被枪杀。saurabhprashar2@X / iYashGupta_21@X
枪击事发现场。iYashGupta_21@X
枪击事发现场。iYashGupta_21@X
枪击事发现场。iYashGupta_21@X
枪击事发现场。iYashGupta_21@X
印度警察36小时内抓捕枪手。see_right_here@X
印度警察36小时内抓捕枪手。see_right_here@X

家族纠纷或成犯案动机

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这宗事件发生在印度西姆拉（Shimla）桑贾乌利（Sanjauli）地区。41岁的玛妮莎．米塔尔（Manisha Mittal）是「萨拉斯瓦蒂天堂国际公立学校」（Saraswati Paradise International Public School）的老师，原本住在哈里亚纳邦（Haryana）的她，过去一个半月来带著未成年的女儿，搬进了学校宿舍居住。

玛妮莎在6月13日下午6时许外出时，在校门口突遭骑着电单车的歹徒伏击。歹徒朝她头部连开2枪后，火速逃离现场，导致玛妮莎当场倒地身亡。

当地助理警察局长阿布希谢克（Abhishek）表示，在接报后，已经立刻封锁了整个街区，并召唤鉴证专家赶到现场。但被害人当场就不治身亡，警方亦将噩耗通知她的丈夫苏巴什（Subhash Yadav）。

学校由死者父母创办

这起看似寻常的治安事件，背后却牵扯出家族纠纷。有消息人士透露，这间学校是玛妮莎父母在大约20年前一手创办的，但她最近却因为学校的拥有权，跟亲戚爆发严重冲突。

玛妮莎上个月在Facebook开直播，痛诉自己遭到不当对待。她在影片中直指，明明学校是爸爸创立的，却有一名「关系亲近的亲戚」想尽办法要阻止她取得学校所有权，甚至直言自己的生命安全受到了威胁。

「已和解」影片流出却仍爆命案

但诡异的是，在玛妮莎的求救直播后，印度网络却出现了另一段影片。片中有一名来自哈里亚纳邦的男子宣称，玛妮莎与亲戚间的纠纷「已经顺利解决」，企图平息风波。

然而，如今玛妮莎却惨遭横死街头。当地警方表示，目前已在桑贾乌利警察局立案侦办这宗谋杀案。

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