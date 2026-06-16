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佛州控TikTok违反未成年保护法 允14岁以下儿童开帐号

即时国际
更新时间：09:52 2026-06-16 HKT
发布时间：09:52 2026-06-16 HKT

美国佛罗里达州周一（15日）对TikTok提出诉讼，指控该平台违反州政府儿童网络安全法规，允许14岁以下儿童建立帐号，并低估平台上暴力与色情内容对未成年使用者的接触风险。

佛州去年颁布一项州法律，禁止14岁以下儿童使用社交媒体平台，并要求15岁和16岁的青少年在创建帐号前必须获得父母的许可。佛州检察长乌特迈尔入禀圣卢西县的州法院，指TikTok母公司字节跳动（ByteDance）明知州法禁止14岁以下儿童使用社交平台，仍持续让未达法定年龄的用户注册与使用服务，同时误导家长对平台内容风险的认知。

佛州指TikTok允许14岁以下儿童建立帐号。路透社
佛州指TikTok允许14岁以下儿童建立帐号。路透社
TikTok发言人表示，公司正评估佛州政府诉讼内容。路透社
TikTok发言人表示，公司正评估佛州政府诉讼内容。路透社

指明知故犯地欺骗家长

乌特迈尔发声明表示，TikTok明知故犯地欺骗家长，并让儿童接触有害及不适当内容，例如无限滚动和推播通知，直接违反佛州法律。他强调，州政府对于将企业获利置于儿童安全之上的行为「零容忍」。

乌特迈尔在新闻发布会上说：「我们的证据表明，许多孩子每天使用TikTok的时间长达6、7、8个小时甚至更久。我们要把孩子们的生活还给他们。」

要求修改平台营运方式

佛州要求法院下令TikTok修改平台营运方式，使其符合州法规范，并寻求金钱赔偿及其他法律补救措施。

对此，TikTok 回应表示，公司过去一直与佛州检察长办公室保持沟通，并已通知佛州14岁以下用户，其帐号将被暂停使用。TikTok指出，目前仍持续调整平台机制，以符合佛州法律要求。

TikTok发言人表示，公司正评估州政府诉讼内容，并准备为其保护未成年人安全的纪录进行辩护。

全美逾25州提诉讼

TikTok近年面临众多法律挑战，目前全美已有超过25个州的检察长对TikTok提出诉讼，指控平台透过演算法与产品设计强化用户黏著度，使青少年沉迷其中，进而引发儿童与青少年心理健康危机。

分析人士指出，此案不仅关乎TikTok在美国的营运模式，也可能成为未来各州监管社交媒体与未成年人使用权限的重要法律先例。

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