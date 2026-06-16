伊朗局势︱以色列不满和议 国安部长：对以无约束力

以色列不满美伊达成的临时和平协议(谅解备忘录)，极右翼国家安全部长本．格维尔称，特朗普的协议对以色列「没有约束力」。以国防部长卡茨说，以色列将「无限期」留在其控制的黎巴嫩南部「安全缓冲区」。

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无限期留黎南安全缓冲区

本．格维尔在帖文中说：「特朗普的协议对我们没有约束力，以色列不受美国管辖……我们不是该协议的缔约方，它没有保障我们的安全。」 本．格维尔还说，如果不彻底解散黎巴嫩真主党，以色列「绝不接受」，而且以色列不会从已占领土上撤出。

以防长卡茨发表声明说，以色列将「无限期」留在其控制的黎巴嫩南部「安全缓冲区」，无论以色列面临何种压力，都不会撤军。他说，总理内塔尼亚胡已将以方立场传达给美国总统特朗普和其他美国高级官员。卡茨还警告伊朗不要因黎巴嫩局势而攻击以色列，称任何此类举动都将遭到以色列「强力回应」。

以色列大报《新消息报》周日头版标题用「烂协议」形容美伊即将达成的初步协议。协议与以色列在战争开始时设定的目标相差甚远，乃至周日美伊宣布之前，以色列国内就因媒体陆续披露的内容涌现批评声浪，这些不满来自以色列政治光谱各端，许多人认为美伊没有解决伊朗构成的根本安全威胁。

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以大报形容为「烂协议」

在2月28日开战之初，内塔尼亚胡曾宣称，这回目标是「消除对以色列生存构成威胁的因素」，意味消除伊朗的一切核子威胁、摧毁伊朗的弹道导弹计划、创造条件让伊朗人民能推翻现有神职政权等。

以方一位知情人士透露以色列对美伊初步协议的主要不满，包括对伊朗手中既有浓缩铀的处理没有明确答案；协议对伊朗核计划的限制力道不足，看起来太过依赖伊朗愿否遵守的善意。

以色列还不满协议非但没有创造促使伊朗政权垮台的条件，反而会让资金重新流入伊朗政府的金库，也没有提出任何明确机制来逼使伊朗停止支持真主党、哈马斯等区域代理人。以色列预计最晚10月底举行国会选举，内塔尼亚胡正面临巨大政治压力。