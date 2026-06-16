美加州州长纽森指遭司法部调查 斥特朗普意图阻其竞选总统

美国政坛在美伊达成停战协议之际，内部党争再度激化。被视为2028年美国总统大选民主党热门人选的加州州长纽森（Gavin Newsom），于当地时间周一（15日）发表影片，公开指责总统特朗普一手掌控的联邦司法部，正对他及其妻子展开一场「纯粹出于政治动机」的恶意刑事调查。纽森指，特朗普政府试图以政治迫害手段来恐吓、打压可能在未来大选中挑战其政权的潜在对手。

联邦探员突击搜证盘问前员工 纽森斥狙击扩大至个人婚姻

纽森在社交平台 X 发布的影片中透露，在过去数日内，大批联邦调查局探员及联邦特工突然采取高调行动，接连敲开了他多位密友、家庭成员以及前政府员工的家门。这批探员不仅展开极具针对性的秘密盘问，更发出传票强制要求众人交出大量跨年度的随机纪录与私人文件。

加州州长办公室随后发表声明补充，这场原本针对公职事务的调查，在近日被强行扩大至「极其私人且涉及州长家庭及专业人脉网络」的范畴，甚至开始对纽森夫妇的私人婚姻生活与日常财务进行底细彻查。纽森在影片中直言：「特朗普绝不只是因为我在网上的刻薄推文而冲著我来。他之所以对我穷追猛打，是因为我正在认真考虑竞选总统，更是因为他痛恨我一次又一次地公开揭穿他的谎言与欺骗。」

然而，针对纽森全盘政治迫害的指控，一名熟悉司法部内情但不愿透露姓名的消息人士却给出了截然不同的版本。该知情人士明确否认联邦司法部存在任何「专门针对纽森本人」的特定刑事立案，但证实目前确实有数个独立的联邦专责小组，正针对纽森身边的核心班底展开全面彻查。

其中一项调查的核心，正正涉及纽森妻子詹妮弗（Jennifer Siebel Newsom）过去的税务申报问题。消息指，该调查是由加州政府内部举报人的投诉引发，早在去年（2025年）就已正式立案，当时华盛顿的政治任命官员并未参与立案决定。另一宗关键弊案则涉及纽森的前幕僚长威廉姆森（Dana Williamson），她因涉嫌参与从前联邦卫生部长贝塞拉的竞选资金中窃取款项，已于今年5月承认串谋诈骗银行等联邦罪名。知情人士指出，该宗公共腐败案早在拜登政府执政时期就已由司法部启动，近期因威廉姆森认罪而进一步顺藤摸瓜，扩大至盘问现任的其他加州官员。

尽管司法部目前并未正式起诉纽森任何罪名，但其妻子詹妮弗已发表强硬声明，斥特朗普的行为完全超越了国家元首的底线。纽森亦在影片中将自己归类为遭受政治报复的受害者，指出继前FBI大导演科米、纽约州总检察长詹乐霞及前CIA局长布伦南等人先后遭到司法清算后，自己已正式加入这份「政敌名单」。

分析人士表示，加州作为全美人口最多、由民主党绝对控制的超级大州，在特朗普第二任期内早已在气候排放、边境移民、乃至选区重划等议题上与联邦政府爆发数十次法律诉讼。纽森在此敏感时刻高调与白宫对垒，无疑是希望在党内立足于「反特第一线」的政治高地，借此为其未来的白宫之路积累雄厚政治筹码。目前联邦司法部对此拒绝置评。