菲律宾南部强震后惊现「海底露出」 海床推高两米大片珊瑚礁曝晒枯死

菲律宾南部外海近日遭受芮氏规模7.8级强烈地震袭击，除造成至少61人死亡、40人失踪的惨重伤亡外，更触发了极罕见的海岸地形地貌剧烈变动。据菲律宾火山暨地震研究所及环境部最新勘查证实，受强震引发的巨大地壳推力结构影响，当地部分海床竟然被物理性地生生抬升海面高达2米，导致海岸线向外大幅移动约200米。这场突如其来的隆起让大面积的珊瑚礁与海草床直接暴露在烈日下，无数海洋生物因受困而集体死亡，水下生态系统正面临毁灭性重创，沿岸渔业生计恐面临长期冲击。

科塔巴托海沟板块剧烈位移 萨兰加尼省海岸线罕见暴长

根据英国《卫报》及当地官方媒体报导，这起夺命强震的震央位于民答那峨岛南部外海，邻近极其活跃的科塔巴托海沟（Cotabato Trench）。专家调查指出，海沟板块在地震期间发生了极其剧烈的位移，释放出令人难以置信的庞大能量，直接将萨兰加尼省及西达沃省部分海岸线向上推升。

最新的测绘数据显示，原本隐没在海面之下的海床，部分地区地表抬升幅度高达2米，直接被推上海面以上；与此同时，陆地面积因此横向扩张，海岸线最远向外延伸了约200米之遥。想到要将沉重的海床从海洋中物理性地抬升出来所需的巨大自然力量，令人难以置信。

大片珊瑚海草惨遭烈日暴晒 礁鱼贝类集体死亡爆腐臭危机

据报道，地震发生两天后，当地沿岸居民陆续察觉地貌出现反常异样。菲律宾环境部随即派遣专家团队赶赴现场，眼前景观让人触目惊心：大片原本浸没于海中的彩色珊瑚礁与海草床，如今彻底失去海水覆盖，赤裸裸地暴露在阳光之下。

官方公布的勘查照片与报告显示，这场突如其来的隆起使海洋生物瞬间受困。因缺乏海水与养分，大面积珊瑚和海草已开始大批枯死，依附其生存的礁鱼、鳗鱼、蛤蜊及贝类等海洋生物因无法及时退回深海，陆续在干涸中死亡。大量海洋生物尸体横陈于裸露的海床上，部分沿岸社区居民已陆续通报，担心大量尸体腐败后会释放出有毒气体，对公共衞生及健康造成威胁。相关单位已启动环境监测，以防引发次生灾害。

地震群后爆发强震改写地貌 沿岸海洋资源渔业生计受重创

事实上，距离民答那峨岛南部海岸仅约50公里的科塔巴托海沟，向来是菲律宾的地震高危地带。今年1月，该区就曾出现过由数千次小规模地震组成的异常「地震群」现象，未料近日终于爆发大型强震。专家指出，此类海岸地壳大幅度抬升的现象虽然在历史上并不常见，但每一次发生，都足以在短时间内彻底改写海岸地貌与周边的生态环境。

菲律宾环境部表示，由于地壳变动范围极其广阔，目前当局仍无法精确估算整体的生态损失规模。但初步评估认为，大面积沿岸生态栖地的破坏，将对当地的沿岸海洋资源造成不可逆转的伤害，并直接重创依赖该海域维生的渔民生计。当局目前一边持续监测环境变化，一边评估后续的生态复原计划，惟面对如此大面积的自然地貌改变，重建工作将面临极大挑战。