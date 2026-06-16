世界杯日本2:2逼和荷兰 民众涩谷街头庆祝绿灯一亮即秒散 网民赞爆：连狂欢都守规矩

世界杯狂热席卷全球，向来以极高自律性闻名的日本球迷再度成为国际焦点。在日前结束的世界杯分组赛首战中，日本队凭借球星镰田大地在赛事第89分钟射入奠定一球，于末段惊险以2比2逼和传统劲旅荷兰。这记绝平入球不仅令远在海外的球场看台陷入疯狂，更引爆了东京旅游热点「涩谷十字路口」的通宵庆祝潮。近日网上流传一段令无数外国网民啧啧称奇的片段，显示大批日本球迷虽然兴奋得塞满繁忙的涩谷马路中央，但竟然严格遵守交通灯讯号，上演了一场「红灯狂欢、绿灯散水」的奇特景观，被网民笑称「连庆祝都好鬼可爱、好守规矩！」

镰田大地尾段惊天追平 涩谷大十字路口变身派对现场

在本届世界杯分组赛首轮争夺中，日本队面对强敌荷兰全场表现顽强。当比赛进行到第89分钟、眼看大局已定之际，国脚镰田大地在禁区把握机会起脚破网，将比分追成2比2平手。这一记世纪追平不仅为日本队抢回宝贵的1分，更让守候在电视机前的全日本国民陷入沸腾。

在东京最出名、最繁忙的旅游地标涩谷十字路口，大批身穿蓝武士传统球衣的球迷随即自发聚集。然而，这场狂欢却未有演变成破坏社会秩序的骚乱。现场片段显示，热血澎湃的球迷并非盲目占领行车线，而是齐刷刷地站在路边「听候指令」——每当行人交通灯转为红灯、车辆陆续停下时，这批球迷才会一涌而上，瞬间塞爆斑马线及马路中央，众人手拉手跳跃、挥舞国旗并高呼打气口号，气氛无比炽热。

绿灯一亮自动退回行人路 网民大赞流氓文化反面教材

这场街头派对最令人惊叹的地方在于，当行车线的交通灯转为绿灯、车辆准备驶过的一刻，原本还在马路中心狂欢高叫的数百名球迷，竟然能在短短数秒内迅速「组织化」散开，集体退回两旁的行人路上，自觉让路予车辆先行通过。随后，众人便一边在路边按捺着兴奋心情，一边静候下一次红灯的来临。

这种周而复始、「限时限定」的奇特庆祝场面被上载至社交平台后，随即引发海外网民疯传。大批欧美网民对日本人的自律精神深感震撼，大赞他们在极度亢奋下仍能保持理性，完美避免阻碍城市交通。有美国网民更直言，对比西方部分国家球迷在球赛后动辄烧车、砸店的「流氓文化」，日本球迷表现出的高尚行为，简直是「流氓文化的反面教材」，完美演释了何谓体育精神。

延续国际赛好传统 赛后化身清道夫大规模清理体育场

事实上，日本球迷在国际体坛「讲秩序、爱干净」的文明举措早已不是新鲜事。据美国媒体报导，在当天的世界杯赛事结束后，身处美国比赛现场的日本球迷，在经历了绝平的狂喜过后，并没有直接离场狂欢，而是再度拿出了自备的蓝色垃圾袋，自发在体育场内展开大规模的清洁行动，沿著看台一排接一排地收拾看台上的废弃物。

有接受外媒访问的日本球迷表示：「在日本，我们从小就被教育要保持环境清洁，这是一种理所当然的习惯。」这种在赢波或赛和后化身「清道夫」清理看台的传统，再次赢得国际社会的高度赞誉。有评论指出，当某些国家的球迷只会留下一地狼藉和破坏时，日本球迷却在用行动进行「清洁和建设」，这正是日本文化在全球赢得尊重与热爱的核心原因。