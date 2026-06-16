伊朗局势｜特朗普：将与德黑兰合作 逐步降低伊国浓缩铀纯度

美伊两国日前宣布达成和平框架协议，并定于本周五（19日）在瑞士正式签署谅解备忘录。美国总统特朗普接受《纽约时报》独家专访时表示，美国将会与伊朗展开深度合作，逐步降低伊朗国内现存的浓缩铀纯度，使其降至仅符合民用核能反应堆的标准。伊朗官方媒体指，这番表态意味著特朗普已正式放弃了过去坚持「伊朗铀浓缩必须归零」的强硬底线。

承认一年前曾轰炸三大核设施 称高浓缩铀深埋地底美方不急收取

特朗普在《纽约时报》的专访中称，就在大约一年前，美军曾出动战略轰炸机，向伊朗境内的纳坦兹（Natanz）、福尔多（Fordow）和伊斯法罕（Isfahan）这三个最核心的地下主要核设施，投掷了具毁灭性的重型钻地炸弹。

特朗普续指，在当时的空袭过后，伊朗大部分的高浓度浓缩铀燃料，目前仍被深深埋藏在被炸毁的地下废墟深处；基于美军强大的封锁能力，美国政府目前「并不急于」派员前往现场取走或销毁这批深埋底部的核燃料。

报道指，这份将于本周五签署的谅解备忘录，暴露出特朗普在核谈判上的实质让步。美伊双方目前仍在就「伊朗是否必须暂停一切铀浓缩活动20年」这一核心条款进行激烈交锋，然而，特朗普在专访中却暗示，自己为了尽快达成和平协议，内部可能会妥协并接受将暂停期缩短至15年，但他随即补充指「不想透过媒体过度探讨谈判底线」。

特朗普坚称，新协议的核心在于确保伊朗的铀浓缩活动「永远被限制在无法用于军事用途的低浓度水平」。当被现场记者追问，这个所谓的「限制额度」是否与当年奥巴马时代签署、后来被特朗普亲手撕毁的《伊朗核协议》（JCPOA）中所规定的「浓缩铀纯度限制在3.67%以下」完全相同时，特朗普未有正面回应，仅强调只有这份由他亲自主导的新协议，才能真正百分之百确保伊朗「永远只能将铀浓缩用于非军事用途，他们永远不能超过某个限度」。

称若最终谈判破裂扬言重启战火

特朗普又指，这份谅解备忘录只是未来60天谈判的起点，如果伊朗在接下来的正式核协议谈判中未能满足美方的最终要求，他将会毫不犹豫地重启对伊朗的全面军事打击。

特朗普甚至在访问尾声抛出一个「保护费」构想。他称，如果中东各国无法自行解决安全威胁，他或许会选择让美国彻底成为正式的『中东守护者』，但「美国要以此换取该地区高达20%的收入」。