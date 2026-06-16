世界杯VAR球证电视直播疑展示「白人至上」手势 反种族歧视组织严厉谴责促炒鱿

2026世界杯足球赛场外再掀政治及意识形态风波。国际足协（FIFA）官方反歧视监察机构昨日（15日）发表严厉声明，强烈要求国际足协立即撤换一名世界杯视像助理裁判（VAR）。事缘在日前德国对库拉索的揭幕战直播中，镜头捕捉到来自澳洲的VAR助理裁判埃文斯（Shaun Evans），在镜头前摆出一个疑似代表「白人至上主义」的倒转「OK」手势。该手势已被国际组织定义为仇恨符号，反歧视机构痛批其行为如同「新纳粹」，促请当局禁止他参与本届余下的所有赛事。

德国揭幕战直播现争议镜头 澳洲籍球证大腿前摆敏感手势

这宗风波发生在周日举行的德国对库拉索揭幕战开赛前，当时大会官方电视直播讯号按惯例切换至位于德州达拉斯的世界杯广播中心，向全球观众介绍负责本场赛事的视像助理裁判团队。

此时，身处控制室内的澳洲籍VAR官员埃文斯，被发现将右手垂在大腿前方，并蓄意做出一个拇指与食指扣成圆圈、其余三指伸直的「OK」手势。画面播出后，随即触动了国际反种族主义组织的敏感神经。早在2019年，总部位于纽约的反诽谤联盟（ADL）已正式将这种特定语境下的倒转「OK」手势，列为极端右翼分子的仇恨象征。

国际反歧视监察机构发炮 严厉谴责手势形同新纳粹

长期与国际足协及欧洲足协（UEFA）合作、负责在国际赛事中监察种族歧视言行的权威组织「Fare网络」，昨日发表严厉声明称：「根据我们专家的专业评估，该名官员所使用的手势，明显与全球极右翼圈子中代表『白人力量』（White Power）的倒转『OK』手势完全吻合。」

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Fare网络在声明中毫不留情地以「新纳粹」形容该手势，并强硬表示：「这名官员显然不应该在本届世界杯中扮演任何进一步的角色。」该组织同时质疑，埃文斯作为资深裁判，不可能不知道当时镜头正对准自己，却仍公然在全球瞩目的体育盛事中展示涉嫌宣扬种族主义的符号，动机极其可疑。

恶作剧还是政治表态？ 网民疯传「圈子游戏」变极右𣈏号

目前，国际足协、澳洲足球协会以及澳洲专业足球裁判协会，均已接获传媒查询，惟暂时未作出官方回应。外界关注，现年首次参与世界杯执法的埃文斯，究竟是刻意进行政治表态，还是仅仅在玩流行于当地的网络恶作剧。

据悉，该手势源于西方民间一种名为「抓到你」（Gotcha）或「圈子游戏」（Circle Game）的传统孩童恶作剧，玩法是将倒转的OK手势放在腰部以下，若有人不慎看了一眼，就会遭到惩罚。然而，该手势在约十年前遭到极右翼网络论坛「4chan」的网民恶搞及恶意挪用，逐渐演变成代表「White Power」（W和P字母外形）的白人至上暗号。反诽谤联盟极端主义中心主任塞加尔（Oren Segal）曾强调，判断该手势是否涉嫌仇恨，关键在于其具体「语境」。

事件爆发后，虽然国际足协仍未公布调查结果，但「Fare网络」透露，在随后进行的两场世界杯赛事直播中，电视导播已疑似「采取行动」，取消了向全球观众介绍VAR裁判团队的镜头环节，似欲试图平息这场突如其来的政治风波。

这次并非今届世界杯闹出种族歧视风波。日前在南韩对阵捷克的小组赛，南韩网红「이노냥 inoCat」赴墨西哥观赛期间，背后一名身穿墨西哥队球衣的男子，突然用手指拉扯眼角、做出俗称「瞇瞇眼」的姿势，该举动被视为针对亚洲人相当明确的种族歧视行为。墨西哥媒体报道，涉案男子为墨西哥哈利斯科州测量与地理资讯工程师协会（CITGEJ）会长米拉蒙特斯（Ulises Fernando Bernal Miramontes）。该协会随后发表声明，强调已启动内部调查，并与该名男子割席。