伊朗局势｜美伊达成停火后黎巴嫩仍多地遇袭 以色列：协议对其无约束力

美伊周日（15日）正式达成停战谅解备忘录，惟黎巴嫩多地随即再度遭遇密集的无人机袭击与猛烈炮击，造成多名平民受伤。以色列国家安全部长本格维尔（Itamar Ben Gvir）发表公开声明，指美伊协议对以方「没有任何约束力」；国防部长卡茨（Israel Katz）更强硬表态，宣称以军绝不会从黎巴嫩占领区撤军。另一边厢，欧盟则对协议表示高度赞赏，呼吁各方全面履约。

伊朗强调黎巴嫩为停战核心要素 本格维尔指非签署方拒受约束

针对美伊谈判成果，伊朗外交部发言人巴加埃（Esmail Baghaei）在记者会上明确指出，与美国达成的谅解备忘录草案中，核心诉求是要求全面在所有战线上结束战事，当中黎巴嫩更是不可或缺的重要部分。巴加埃强调，备忘录草案中曾先后三次明确提及黎巴嫩，旨在将黎巴嫩整体局势纳入全球停战框架之内。

美伊达成停战谅解备忘录，惟黎巴嫩仍战火未熄。美联社

以色列国家安全部长本格维尔（Itamar Ben Gvir）指美伊协议对以方「没有任何约束力」。路透社

多方博弈之下，黎巴嫩境内的战况在今日并未得到丝毫缓解。美联社

美伊达成停战谅解备忘录，惟黎巴嫩仍战火未熄。美联社

然而，这份由华盛顿与德黑兰敲定的备忘录，却遭到以色列内阁核心成员的强烈抵制。以色列内政极右翼代表、国家安全部长本格维尔今日扬言：「我们不是这份无法保障自身安全协议的参与方，它对我们没有任何形式的约束力。」

卡茨扬言遭受袭击将实施报复

除了本格维尔的激进言论外，手握军权的以色列国防部长卡茨亦站在同一阵线，发表了强硬的军事宣言。卡茨对外宣称，不论美伊两国如何达成外交谅解，以色列军队目前均不会从其位于黎巴嫩的军事占领区中撤出任何一兵一卒。他更发出严厉警告，指如果伊朗方面以此为借口，向以色列本土或军事目标发动任何形式的袭击，以军将会毫不犹豫地进行更具毁灭性的军事报复。

多方博弈之下，黎巴嫩境内的战况在今日并未得到丝毫缓解。在美伊宣布达成共识后不久，黎巴嫩南部及多个区域随即再度遭到大批无人机的精准空袭与大口径炮弹轰炸，火光四起，现场已有多名无辜平民在战火中受伤。

就在以色列展现出极具攻击性的不合作态度之际，欧洲政坛则对这份美伊谅解备忘录普遍持积极肯定态度，将其视为扭转中东危局的「潜在突破」。欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）表示，国际社会期望各方能够展现政治契合度并全面履行承诺。她提出，随着美伊停火，各方应立即恢复霍尔木兹海峡的国际自由通航，同时高度呼吁必须尊重黎巴嫩的国家主权，全面落实停火协议。

此外，欧盟外交与安全政策高级代表卡拉斯（Kaja Kallas）及欧洲理事会主席科斯塔（António Costa）亦共同发表声明，强调欧盟内部已达成共识，愿意随时依托欧洲自身的经济、能源、以及强大的外交资源，深度参与到美伊协议的后续落实进程中，全力助力中东地区实现真正持久的和平。