投资诈骗｜AI降低犯罪成本 英国受害人失23亿港元年增40%

AI技术普及为生活带来方便，就连犯罪集团也一同受惠！AI技术令犯罪集团得以用更低成本、更方便地大规模制作假网站、伪造身分及散播假投资讯息，英国最新报告显示，2025年黄金、加密货币、葡萄酒等各种投资诈骗案件大幅增加，相关损失金额超过2.2亿英镑（逾23亿港元），年增40％。

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泰晤士河畔的伦敦金融城。 路透社

英国金融业协会（UK Finance）年度统计显示，2025年英国共发生近1.5万宗投资诈骗案，受害者损失总额高达2.215亿英镑。这类诈骗通常以高回报作饵，吸引受害人将资金投入根本不存在的投资计划、虚构基金或假冒投资平台。

诈骗网站更「专业」

协会经济犯罪事务经理雷伊（Ruth Ray）表示，投资诈骗一直都是诈团偏好的犯罪模式，因为一个人上钓就能获取高额回报。AI进步更令犯罪门槛降低，让诈骗集团迅速建立看起来专业的网站、生成大量以假乱真的宣传内容，再透过自动化工具密集发讯息与打电话，大幅提高诈骗规模与效率。

上周英国央行才公开提醒民众提高警觉，因为早前网传一段改革党党魁法拉奇（Nigel Farage）与央行总裁贝里（Andrew Bailey）激烈争执的深伪影片，内容全是生成式AI杜撰。

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2025年英国投资诈骗受害人损失高达23亿港元，年增40%。 路透社示意图

另外，去年英国共发生超过400万宗支付诈骗案件，损失金额近13亿英镑（约136.7亿港元），相当于平均每分钟有8人受骗，平均损失约2500英镑（约2.63万港元）。

值得注意的是，「授权支付诈骗」（Authorised Push Payment Fraud）案件增加近两成。这类诈骗以话术引诱受害人，自行将资金转入指定帐户，往往难以及时察觉异常。网购诈骗与恋爱诈骗案件数量也有所上升。网购诈骗通常涉及不存在的商品或服务，而爱情诈骗则是犯罪者透过建立虚假感情关系，诱导受害者汇款。

不过，报告也指出，英国去年正式实施的授权支付诈骗强制赔偿制度已发挥一定效果，目前约88％的相关损失获得补偿。