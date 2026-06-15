世界杯2026︱官方发球员拖米纳卜学童入场AI影片 伊朗足协：为罹难童而战︱有片

针对今年2月28日伊朗南部荷姆兹甘省米纳卜市（Minab）小学遭导弹袭击，酿成上百名学童遇难的惨剧，伊朗多个驻外使馆近日在社交平台发布了一段AI宣传影片。影片模拟了伊朗国家足球队队员与这群米纳卜市学童携手参与世界杯的画面，以此特殊形式向这场袭击中的年幼罹难者致哀。

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全员佩戴纪念徽章

另外，伊朗足协主席迈赫迪．塔杰（Mehdi Taj）于6月13日接受媒体采访时亦证实，伊朗球员都会佩戴一枚名为「米纳卜168」的徽章，是专门为了纪念此前在遭到美国与以色列袭击中不幸丧生的168名伊朗米纳卜市儿童及教师。

伊朗球员会佩戴徽章，纪念遇难学童。RyanRozbiani@X

他强调，伊朗国家足球队此次参赛背负著特殊使命，将全程以「米纳卜168」的名义参与本届世界杯赛事。在当地时间6月7日，伊朗国家足球队已顺利抵达墨西哥。

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死伤者多为女童与老师

在今年2月28日，伊朗南部荷姆兹甘省米纳卜市的一所小学遭到美军导弹袭击，造成重大死伤。根据联合国的统计，这宗空袭事件共造成至少148至175名人员死亡，另有 90余人受伤，罹难者中包含大量女童与教师。伊朗则宣称空袭中共有168名罹难者，当中大部份是学童。