泰国长公主病逝｜泰王车上「悲痛落泪」AI假照疯传 资深记者：损害王室尊严

泰国长公主帕差拉吉帝雅帕（Princess Bajrakitiyabha）昏迷3年半，于6月11日不幸离世。网上流传泰王哇集拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）与王后在车内「悲痛落泪」的照片，引发外界高度关注。然而，曾获普立兹奖提名的美联社合作资深摄影记者瓦山（Wasant Vanitchakorn）出面辟谣，证实那是AI生成的「假相」，痛批此举意在损害泰国王室尊严。

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瓦山表示，近期收到大量询问有关「泰王、王后在车内崩溃痛哭」的照片。他是当天随行拍摄的摄影师，对现场画面印象深刻。为了核实，他特地查阅当天的原始档案，确认泰王与王后确实神情哀戚，但绝无「痛哭」。

瓦山指出，两位陛下正经历丧亲之痛，但高度克制，始终保持着稳定且庄重的仪态。他直指这是一场有心人士的操作，形容有人恶意制造「AI假相」误导大众，目旳是损害泰国王室的形象。

心脏感染霉浆菌昏迷逾3年

泰国长公主帕差拉吉帝雅帕是哇集拉隆功七个孩子当中的老大。她拥有极高的学术造诣，一生致力于法学与国际事务，曾任泰国驻奥地利大使 ，外界普遍认为，她原本有机会在未来的王位继承问题上发挥关键主导作用 。

她在2022年12月参加活动时突然晕倒，后来证实是心脏感染霉浆菌，此后一直昏迷，直至日前去世。