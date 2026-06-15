红Princess︱爱媛县柑橘树苗疑非法外流至中国 研发18载去年始正式应市

日本水果深受港人欢迎，当中甜美多汁的爱媛县名物柑橘便是其中之一。共同社报道，日本农林水产大臣铃木宪和上周五（12日）在内阁会议后证实，由爱媛县研发的高级柑橘品种「红Princess」树苗，疑似已非法外流至中国。

当局更确认，在中国的种苗电子商务平台上，正有商家以类似名称公开销售该款树苗。爱媛县政府在获悉相关资讯后，已著手采取相应的应对措施。



日媒「每日新闻」报道，淘宝上有人以「爱媛48号・红Princess」（中文名红公主）名义贩售柑橘，业者表示贩售的就是「爱媛48号」，并称是近几年才出现的新品种，种苗则是来自四川省农业科学院。

树苗来自四川农业科学院

资料显示，「红Princess」是爱媛县自2005年起开始研发的高级柑橘品种，于2022年在日本国内完成品种注册，并于2025年3月才正式上市出货。日方已向中国提交该品种的注册申请，但至今尚未完成审批程序。

日本农林水产省去年发现，有内地种苗网购平台以「红公主」等中文译名及类似名称销售该品种的树苗。



针对优良农产物种外流的问题，铃木宪和强调，当局将与爱媛县政府保持紧密合作，全力遏止国内优质品种流向海外。