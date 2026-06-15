伊朗局势︱美伊和平协议最终草案内容 三大范畴包括资产解冻与核计划
更新时间：08:52 2026-06-15 HKT
发布时间：08:52 2026-06-15 HKT
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一名伊朗高官告诉路透社，与美国的谅解备忘录（Memorandum of understanding，MOU）最终草案涵盖多项议题，从伊朗核计划、重启霍尔木兹海峡，到美国豁免对伊朗石油的制裁等，且双方将在达成协议后的60天内讨论最终协议。
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这名伊朗官员表示，谅解备忘录的草案内容3大范畴（霍尔木兹海峡通航安排、金融与财政及伊朗核计划），除了要求在所有战线（包括黎巴嫩）实现立即、永久的停火，当中部份内容还包括：
霍尔木兹海峡
伊朗将立即重新开放霍尔木兹海峡（Strait of Hormuz），允许所有商船通行；美国则将解除对伊朗港口的海军封锁。且美方解除封锁的行动将于备忘录签署后立即展开，并于30天内完成。
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金融与财政
美国同意在最终协议达成以前，不对伊朗施加任何新制裁。
一旦达成最终协议，美国和联合国（UN）对伊朗的所有制裁，将依照议定的时程表解除。
美国将在特定期间内豁免对伊朗石油的制裁，允许伊朗销售石油并获取收益。
美国同意释出250亿美元被冻结的伊朗资产，方式包括直接现金汇款、区域国家合作及授信额度等。
华府将与区域盟友协调，为伊朗准备一份总额至少3000亿美元的重建及发展计划，并将在60天内与伊朗协商敲定。
核计划
伊朗同意不生产也不取得核武器。
在最终协议达成前，伊朗核子计划将维持当前状态，不再进行进一步的铀浓缩活动，也不扩建核设施。
美国同意在未来的全面协议下，允许伊朗在国内稀释其高浓缩铀库存。
伊朗的核计划、铀浓缩活动及高浓缩铀库存的处置机制，将于备忘录达成后的60天内协商，并于最终协议中做出安排。
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