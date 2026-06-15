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伊朗局势︱美伊和平协议最终草案内容　一文看清14要点包括资产解冻与核计划

即时国际
更新时间：10:44 2026-06-15 HKT
发布时间：10:44 2026-06-15 HKT

一名伊朗高官告诉路透社，与美国的谅解备忘录（Memorandum of understanding，MOU）最终草案涵盖多项议题，从伊朗核计划、重启霍尔木兹海峡，到美国豁免对伊朗石油的制裁等，且双方将在达成协议后的60天内讨论最终协议。

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新华社引述伊朗迈赫尔通讯社报道，伊朗和美国谅解备忘录草案包括14点内容。其内容与该媒体数日前发布的版本一致，大致分为3个范畴（霍尔木兹海峡通航安排、金融与财政及伊朗核计划），其中细节如下：

第一，在所有战线，包括黎巴嫩，立即并永久停止战争；

第二，美国承诺不干涉伊朗内政，并尊重伊朗伊斯兰共和国主权；

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第三，在30天内全面解除海上封锁；

第四，美国承诺从伊朗周边撤出其军事力量；

第五，霍尔木兹海峡将在30天内按照伊朗的安排重新开放；

第六，暂停针对伊朗石油、石化产品及其衍生品销售的制裁，并允许伊朗完全使用相关金融收入；

第七，美国及其盟友须提出总额至少3000亿美元的伊朗重建计划；

第八，进行为期60天的谈判，以达成最终协议。协议内容包括核问题、全面取消美国针对伊朗的一级和二级制裁，以及取消联合国安理会和国际原子能机构理事会针对伊朗的相关决议；

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第九，伊朗重申其在《不扩散核武器条约》中的承诺，不制造核武器；

第十，在谈判期间，美国承诺不向地区增派军事力量，也不实施新的制裁措施；

第十一，在最终谈判的60天期间，解冻240亿美元伊朗被冻结资产。其中一半资金必须在谈判开始前向伊朗提供；

第十二，建立监督机制，以推动协议落实执行；

第十三，最终协议将通过联合国安理会决议予以确认；

第十四，在解冻一半伊朗被冻结资产、暂停对伊朗石油的制裁以及解除海上封锁之前，最终谈判不会启动。最终协议仅涉及浓缩铀处置、铀浓缩活动、解除制裁以及伊朗经济重建计划等议题。关于伊朗导弹计划及其支持抵抗组织的问题，已被明确排除在议程之外。

 

 

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