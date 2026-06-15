特朗普庆80大寿 白宫办铁笼格斗赛挨批

美国史上最高龄总统特朗普周日以一贯强势作风来欢度他的80岁大寿，在白宫南草坪举办一场打斗激烈的综合格斗大赛。这项安排遭到批评者炮轰是「暴力盛会」，且不理民间疾苦。

批评斥无视物价飞涨

这场史无前例的总统庆生会，预计有14名「终极格斗冠军赛」（UFC）选手在竞技场内激战，彼此格斗到见血。比赛场地设在白宫南草坪，临时搭建一座钢铁巨棚，名为「爪子」（The Claw），可容纳逾4000个观众座位（超过一半的名额提供给美军成员），选手在中央位置的八角型围笼中格斗。此外，在华府国家广场上设有巨型萤幕，可让约12.5万人观看比赛。

这场耗资6000万美元的格斗比赛，与今年美国独立250周年的庆祝活动一并举行。批评者讥讽这是在白宫后院举行「暴力盛会」，并指当前美伊战争导致物价飞涨，却在举办这种品味低俗的活动。

特朗普上月在白宫椭圆办公室，欢迎肌肉壮硕的格斗选手到来，他说：「你们一定会喜欢这场比赛。」白宫强调，主办单位UFC将负担所有赛事费用。UFC总监博萨否认将运动与政治结合炒作。登场格斗选手钱德勒称这是「格斗运动史上，规模最大的一场比赛」。法国选手盖恩说，他将专注于运动本身，「我们不谈政治，但一定要把握这次能被全球看得见的机会」。

乔治华盛顿大学媒体学院院长洛吉告诉法新社说：「特朗普担任总统，就像以前主持真人骚一样，都是浮夸又刺眼的表演。」特朗普本月11日告诉《纽约邮报》：「他们会是你见过最强悍的一群人。如果你不常看（这种比赛），你会难以置信。」特朗普与格斗运动高层交情匪浅，曾多次亲临现场观赛，也因此受到许多年轻男性粉丝的支持，而这批人对他的政治崛起同样至关重要。综合报道