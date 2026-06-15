Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

有片｜里约热内卢两直升机相撞坠毁 6人罹难包括美国歌手Oliver Tree

即时国际
更新时间：03:40 2026-06-15 HKT
发布时间：03:40 2026-06-15 HKT

据巴西消防部门证实，两架直升机周日（14日）在里约热内卢西区的上空发生罕见的半空中相撞，随后双双坠毁，其中一架更撞向地面一间汽车露天陈列场引发猛烈大火。意外导致两机上合共6人全数罹难，当地警方已在乘客名单中，确认美国怪杰歌手兼艺人奥利弗·特里（Oliver Tree）在列。

两机空中惊心相撞坠落民居 撞向汽车陈列室引发连环爆炸

意外发生于里约热内卢西区的里克里奥·多斯·班德兰特斯（Recreio dos Bandeirantes）。当地消防部门指出，周日上午，两架正进行飞行活动的直升机在半空中因不明原因发生剧烈碰撞。失去控制的机身随即由高空坠落，其中一架直升机直接栽进路面一间汽车露天陈列场内，猛烈撞击瞬间引发大火，并波及现场多辆停泊的汽车，一时间浓烟蔽天，现场并传出多次爆炸声。

巴西军方及大批消防员接报后赶往现场将火势扑灭，惟无奈证实两架直升机上的所有人已无生存迹象。据救援人员透露，事故中的两架飞机合共载有6人，在空难中均当场死亡，现场遗体损毁严重。

警方名单证实当红怪杰在列 刚出新碟原定下月展开全球巡演

里约热内卢警方在随后发布的声明中指出，虽然由于遗体状况严重，当局仍需时进行基因及法医学上的正式身份鉴定，但根据航空部门掌握并提交的登机乘客名单显示，32岁的美国著名歌手Oliver Tree确实在其中一架出事直升机上。美国有线电视新闻网巴西频道（CNN Brasil）及知名娱乐网站TMZ亦先后证实了其罹难的消息。

出生于美国加州的Oliver Tree，以标志性的「马桶盖头」、复古运动服造型以及将另类流行、电子音乐与幽默喜剧完美融合的曲风而闻名全球。他曾凭借《Life Goes On》、《Miss You》及《Alien Boy》等作品在各大短视频平台爆红，音乐录像带在网络上斩获数以亿计的浏览量。今年4月，他才刚推出第四张个人录音室专辑《Love You Madly, Hate You Badly》，并积极筹备即将于下月（7月）正式开锣的全球夏季巡回演唱会，岂料在出发前夕于巴西遭遇不测，令这张新专辑遗憾成为其音乐生涯的绝响。

巴西民航局与警方已正式成立联合专责小组，对事故现场展开地毯式搜证与残骸清理。当局目前正深入调查两架直升机在日间能见度良好的情况下，为何会发生严重的半空相撞。

最Hit
海洋公园周末人流「逼爆」！动物展馆/海洋列车/缆车大排长龙 网民揭热潮真相：刺激吓经济
海洋公园周末人流「逼爆」！动物展馆/海洋列车/缆车大排长龙 网民揭热潮真相：刺激吓经济
生活百科
10小时前
梁洛施翘实男友马浴柯电影节放闪 颜值巅峰全程甜笑小鸟依人 并排而坐一动作尽显亲密
梁洛施翘实男友马浴柯电影节放闪 颜值巅峰全程甜笑小鸟依人 并排而坐一动作尽显亲密
影视圈
10小时前
03:01
八乡争路遇袭案│「崔老板」独家回应《星岛》 霸气称讲原则不在乎批评：60几岁人仲要睇人面色？
突发
11小时前
海洋公园女童唔够高被拒玩海盗船 怪兽家长怒插职员 目击者：职员话差0.1厘米都唔可以玩
突发
10小时前
中国移动SIM卡政策大变动！6.17起全面禁数据卡内地激活 提前72小时内香港插卡 eSIM/实名制不受影响
中国移动SIM卡政策大变动！6.17起全面禁数据卡内地激活 提前72小时内香港插卡 eSIM/实名制不受影响
生活百科
2026-06-13 09:30 HKT
香港人4大悭钱方法？等超市特价/搭的士唔养车 1招惹小红书热议：内地人根本想不到
香港人4大悭钱方法？等超市特价/搭的士唔养车 1招惹小红书热议：内地人根本想不到
饮食
20小时前
KOL女实习医生被捕｜医科生读6年 人均教学开支达170万元
突发
2026-06-13 22:36 HKT
港产片《火遮眼》美国上映获激赞 烂番茄评分97% DC高层James Gunn：当代最佳动作片之一
港产片《火遮眼》美国上映获激赞 烂番茄评分97% DC高层James Gunn：当代最佳动作片之一
影视圈
8小时前
屯门公屋户夸张违规改动露台 打穿友爱邨外墙硬塞冷气机 房署发严厉警告否则收楼 单位最新后续情况曝光｜Juicy叮
屯门公屋户夸张违规改动露台 打穿友爱邨外墙硬塞冷气机 房署发严厉警告否则收楼 单位最新后续情况曝光｜Juicy叮
时事热话
2026-06-13 13:00 HKT
奇案解密︱英国丁家四口遭51刀灭门 凶手杜安翔逃亡摩洛哥一年落网
奇案解密︱英国丁家四口遭51刀灭门 凶手杜安翔逃亡摩洛哥一年落网
奇闻趣事
22小时前