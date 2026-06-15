伊朗局势｜美伊和谈埋门一脚以军突袭贝鲁特 特朗普发火怒呛内塔尼亚胡

以色列周日（14日）对黎巴嫩首都贝鲁特南郊发动空袭，据报酿成2死4伤，亡者包括真主党通信联络部队指挥官。以军此次袭击正值美国和伊朗传出即将签署和平协议之际，美国总统特朗普当日接受以媒访问，向以色列总理内塔尼亚胡公开发炮，怒轰他「毫无判断力」，竟然在美伊原定签署协议的一小时前，悍然空袭黎巴嫩首都贝鲁特，坦言自己对此「非常愤怒」。不过，特朗普声称和谈大局未变，美伊将先行以「远程方式」签署协议，并预计在未来数小时内成事。

原定签署前一小时突袭贝鲁特 特朗普惊呼不可置信

特朗普在接受以色列第12频道电视台访问时，首次还原了数小时前美伊历史性协议险些流产的惊险内幕。他透露，原本美伊双方已定于今日上午正式动笔签署初步停战协议，岂料就在原定签字前的一小时，他突然接获电话，指以色列军队正在对贝鲁特展开猛烈袭击。

美伊和谈埋门一脚以军突袭贝鲁特，特朗普发火怒轰内塔尼亚胡「毫无判断力」。美联社

「我简直不敢相信这种事会发生，这非常糟糕！」特朗普在访问中毫不掩饰其怒火。他反驳以色列方面的动武借口，指出虽然黎巴嫩真主党此前曾向以方发射火箭弹，但那些火箭弹全部落入空旷地带，根本无人受伤，但内塔尼亚胡却非要在这个极度敏感的时刻，发动「这该死的袭击」，而且袭击目标还是贝鲁特。

坚称备忘录对以极为有利 协议改采「先远程、后见面」折衷方案

尽管签署仪式被迫因战火延误，但特朗普重申这份和平协议对以色列而言绝对利大于弊。他透露，该协议不仅能彻底确保伊朗无法获得核武器，更允许国际社会在提前24小时通知的情况下，对伊朗境内的所有可疑地点进行突击检查，并将全面消除伊朗现存的高浓缩铀库存。特朗普乐观表示：「我相信几个小时后仍会签署。」

为了绕过眼前的安全危机与外交尴尬，特朗普随后向福克斯新闻（Fox News）透露了最新的折衷安排。他表示，美伊两国将会「特事特办」，这份历史性协议将先以「远程电子方式」进行线上签署，以确保停战即时生效；随后，双方预计在一周后，于欧洲挑选一个中立地点，举行面对面的正式签字仪式。

空袭酿2死4伤 伊议长警告：美伊谈判将难推进

综合新华社及黎巴嫩国家通讯社NNA等报道，以色列军方6月14日对黎巴嫩首都贝鲁特南郊一座公寓发动空袭，造成至少两人死亡、四人受伤。死者中，包括一名 真主党通信联络部队指挥官。总理内塔尼亚胡表示，此举是回应早前真主党向以色列北部发射三枚火箭弹的「公然违反停火」行为。

其后，伊朗谈判代表、议会议长卡利巴夫在社交媒体发文表示，以色列对贝鲁特南郊对袭击再次表明了，美国「要么没有履行承诺的意愿，要么没有履行承诺的能力」，继续推进对话将变得不可能。