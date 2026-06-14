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也门「蜘蛛侠」︱为揾食零防护攀120米火山口 失手直坠高温硫磺湖死亡︱有片

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更新时间：18:13 2026-06-14 HKT
发布时间：18:13 2026-06-14 HKT

以徒手无绳索、无安全带攀爬悬崖闻名的也门极限攀岩者卡卡．本．安塔尔（Al-Qa’qa’ bin Antar），因其惊人技术而被誉为「也门蜘蛛侠」。然而，他于6月12日在达莱省（Dhale）达姆特地区（Damt）挑战高达120米的哈拉达特达姆特火山口（Haradhat Damt）时，不幸失足，坠入火山口深处的高温硫磺湖死亡

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被称为「也门蜘蛛侠」的本．安塔尔。cenariumam@X
被称为「也门蜘蛛侠」的本．安塔尔。cenariumam@X
「也门蜘蛛侠」攀爬火山口时失足坠亡。The Siasat Daily@X
「也门蜘蛛侠」攀爬火山口时失足坠亡。The Siasat Daily@X

遗体24小时后寻获

据《也门监察》（Yemen Monitor）由于事发火山口地形极其陡峭、通道受限且内部环境险恶，搜救行动面临巨大挑战。当地民防部门随后部署了配备专业装备与照明设施的潜水及水上救援队，在历经近24小时的艰难搜救后，最终于翌日（6月13日）寻获其遗体。

本．安塔尔在社群媒体上拥有一定知名度，过去经常分享自己攀登陡峭绝壁与火山地形的影片，甚至曾徒手在高处岩壁上写下名字。然而，在这些高风险极限特技的背后，实则交织著无奈的经济困境。

据《也门线上》（Yemen Online）此前报道，本．安塔尔曾公开承认，之所以冒著生命危险从事此类高空攀爬，完全是为了摆脱贫困并借此赚取收入以维持生计，不料最终仍遭遇不测。

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