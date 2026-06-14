世界杯2026︱南韩网红兴奋睇波 遭墨西哥男「拉眼角」歧视︱有片

在YouTube 拥有 660 万订阅的南韩网红「이노냥 inoCat」，日前赴墨西哥观看世界杯小组赛「南韩对阵捷克」的赛事。然而，在观赛过程中，她却遭到现场墨西哥球迷的种族歧视，随著相关影片在网路疯传，引发国际舆论的广泛批评。

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「瞇瞇眼」公认属种族歧视

南韩网红在墨西哥观赛，遭墨西哥男人「拉眼角」歧视。JeCervantess@X

据《韩国先驱报》（The Korea Herald）报道，在inoCat上传的影片画面中，6月12日她当时正与身后的现场观众合影，此时一名身穿墨西哥队球衣的男子，突然用手指拉扯眼角、做出俗称「瞇瞇眼」的姿势，该举动被视为针对亚洲人相当明确的种族歧视行为。

随著 inoCat 遭遇种族歧视的过程受到国际舆论高度关注，墨西哥媒体随后点名指出，涉案男子为墨西哥哈利斯科州测量与地理资讯工程师协会（CITGEJ）会长米拉蒙特斯（Ulises Fernando Bernal Miramontes）。对此，该协会已发表声明，强调已启动内部调查，并与该名男子割席。

CITGEJ已经和该男子撇清关系。CITGEJ官网

在国际社会中，「瞇瞇眼」（拉眼角）已被公认为针对亚洲人的严重种族歧视符号。其历史根源可追溯至 19 世纪西方殖民时期与欧美「黄祸论」兴起之时，当时西方社会常以极端夸张的细长眼形象丑化东亚裔群体。

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