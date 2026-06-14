世界杯2026︱墨西哥再有市长被枪杀 毒品战争打响20年上百地方官遇害

作为2026世界杯主办国之一，墨西哥总统辛鲍姆（Claudia Sheinbaum）曾多次向国际社会派定心丸，重申当局已为大赛制定万全的安全计划。惟言犹在耳，当地再爆出地方上有行政首长遇刺惨剧。

墨西哥官方于6月13日宣布，现正立案调查瓦哈卡州（Oaxaca）圣米格尔阿马蒂特兰（San Miguel Amatitlan）市长遭枪杀事件，令外界再度对当地的治安形象打上问号。

曾公开表达担忧自身安全

此案遇害市长乔尔。ElJornal_SV@X

此案遇害市长乔尔。JTuffic@X

当地司法部门发出的相关公告。JTuffic@X

相关新闻：头号毒枭遭击毙 墨8州陷暴乱游客被困 美加取消数十航班

墨西哥保守党「国家行动党」（PAN）宣布，该党籍的圣米格尔阿马蒂特兰（San Miguel Amatitlán）市长乔尔．布拉沃．马丁内斯（Joel Bravo Martínez）已于上周六（6月13日）遭枪击身亡。

据了解，布拉沃在遇害前几周，曾公开对自身生命安全表达担忧，并正式向州政府申请人身保护，遗憾的是最终仍未能阻止惨剧发生。

瓦哈卡州检察官办公室在声明中表示，该机构在接获这起命案通报后，已「立即启动重大犯罪调查程序」。

与此同时，墨西哥联邦安全内阁也表明，目前正与州政府密切合作调查此案，全力缉捕肇事凶嫌，并已向涉事地区增派警力。安全内阁随后在社群平台 X 上发表声明强调：「绝对不会有人逍遥法外。」

据了解，事发地点圣米格尔阿马蒂特兰（San Miguel Amatitlán）是一个居民仅约7,000人的小镇。

然而，其所在的瓦哈卡州邻接太平洋，属于各大贩毒集团争夺运毒路线的战略要地。目前，该区域正处于不同势力为争夺走私路线控制权而爆发的激烈冲突中，其中「哈里斯科新世代」（Jalisco Nueva Generación）与「西纳罗亚」（Sinaloa）两大贩毒集团在当地的活动尤为活跃。

相关新闻：美国古惑便利店 暗掘600米地道直通墨西哥藏逾吨可卡因

有墨西哥当地部门统计，自2006年墨西哥毒品战争爆发以来，已经有近100名市长或地方行政首脑因打击毒品犯罪而遇害。