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巴西女子玩笨猪跳 未绑绳被掟出直堕40米亡 ︱有片

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更新时间：11:47 2026-06-14 HKT
发布时间：11:47 2026-06-14 HKT

巴西圣保罗州利梅拉市（Limeira）于6月13日发生一宗致命极限运动意外。一名21岁年轻女子在当地景点骷髅桥（Skeleton Bridge）进行高空弹跳（Bungee jumping）时，因在跳下前未绑好必要的安全绳，不幸从40米高处坠落身亡。

未婚夫目睹惨剧 送院治疗

当地警察调查后证实，死者在被抛下前，身上的安全绳并未扣妥。急救人员接报赶抵现场后，但随即宣告该名女子当场死亡，遗体随后送往法医鉴定中心。

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而据了解，死者的未婚夫当时亦在现场目睹惨剧，在得知未婚妻死讯后因身体不适正接受治疗。

当地政府控联邦不作为

另据当地电视台《Rápido no Ar》报道，事故发生后，有部分活动组织者随即逃离现场。当局随后出动警用直升机进行搜捕，成功拦截两名逃跑者。截至目前，已有六人因涉及此案遭到警方逮捕。

利梅拉市政府对此强调，该座桥梁的检查、维护以及出入控制责任，应由联邦政府「完全」承担。利梅拉市长穆里洛．费利克斯（Murilo Félix）指出，联邦政府多年来一直知道早已存在的安全风险，却长期缺乏必要的保护措施。

与此同时，利梅拉市议会已公开表示，将针对巴西联邦政府的不作为正式提起诉讼。市议会特别指出，其实自2025年初以来，地方一直持续向联邦政府提出拨款申请，要求在该桥梁上加装安全措施，然而始终没有得到任何回应。

而本次发生的致命悲剧，使得联邦政府的这种不作为「无法再继续下去」。


 

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