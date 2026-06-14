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法国AI调查︱逾半受访者视为「重大威胁」农工阶层与长者多抱戒心

即时国际
更新时间：09:18 2026-06-14 HKT
发布时间：09:18 2026-06-14 HKT

法国一项新公布的调查结果显示，65%的法国人使用人工智能（AI）工具，但法国公众对人工智能的态度分化明显。

年轻人倾向使用AI

这项名为《法国人与人工智能》的调查由埃拉贝民意调查公司于上周五（6月12日）发布，样本为1503名法国本土18岁及以上居民。调查结果显示，法国公众对AI的态度分化明显，54%的受访者认为AI首先是威胁，45%则认为首先是机会。

在各个群体使用AI的比例方面，存在明显的年龄层、社会阶层和地域差异。18岁至34岁人群中占比为87%，而50岁以上人群中只有54%；管理人员中为86%，而工人中只有56%；大城市居民中为71%，而农村居民中只有57%。

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