妓院图夺肖像权︱美国性工作者拒当免费AI情人 筹组首个工会反击

美国内华达州是全美唯一卖淫合法化的州份，该州有一间历史悠久的妓院「雪莉牧场」，近日院内性工作者因不满条件苛刻的新合约，正争取成立美国首个性工作者工会，希望借此获得知识产权如肖像权等权益。

牵涉自雇雇员身份争议

内华达州目前允许10个乡县经营妓院，在这些持牌妓院中，帕伦普镇有一间名为「雪莉牧场」的妓院，妓院内的性工作者去年12月收到一份新的「独立契约工协议」，要求她们签署。

根据该协议条款，妓院可未经性工作者的许可，使用她们的肖像、照片及内容等知识产权，而且是「不可撤销、全球范围、永久的、免版税及非独家的」，这意味着即使她们不再在该处工作，妓院也可以继续使用这些资源。她们当中大部分都有自己的社交平台帐号，因而希望知识产权能受到保护。

艺名杰特森的性工作者向记者说：「这就像是你明明没有签署任何文件，却发现自己莫名其妙地成为某个日本润滑剂品牌的代言人。」她愤怒地表示：「又或发现自己的面孔被用作网络AI伴侣服务，而整个过程你连一分钱都拿不到。」

另一位艺名怀尔德的性工作者表示，她从事性工作仅为了偿还学生贷款，「从来没想过要永远待在这里」，若签署该条款，妓院将永久拥有性工作者的知识产权，令她们日后难以脱离该行业。

除了维护知识产权，筹组工会还涉及到性工作者的身份是「独立契约工」（自雇人士）还是「雇员」的争议。内华达州性产业专家布兰兹表示，性工作者通常被归类为独立契约工，能够享有较多自由，但法律保障不如雇员多。

然而，「雪莉牧场」的性工作者认为她们的待遇和其他行业的雇员无异，在妓院的管理方式下，这些女性被安排了工作时间表，不可在家工作，规定每小时最低收费1000美元（7800港元），妓院从中抽取50%，甚至衣着都有严格规定，例如只能穿牛仔短裤，不能穿长裤。杰特森说：「我们想要的东西和其他员工一样，我们想要一个安全且受尊重的工作场所。」

妓院限时签约否则解雇

「雪莉牧场」内74名性工作者中，大多数于今年2月已签署请愿书，递交国家劳工关系委员会。她们希望以「联合妓院劳工」的名义，加入美国通讯工会（CWA）。内华达州美国通讯工会主席埃利斯说：「所有劳工都享有基本人权和尊严，成立组织就是行使当中的权力。」杰特森表示：「理想情况是我们被确认为雇员身份，这样就能享有雇员的完整权利和谈判权。」

「雪莉牧场」市场总监利默以电邮回应美联社称，「雪莉牧场」尊重工作者表达意见的权利，并强调其业务重点是提供「安全、合法及专业管理的环境」，而独立契约工身份能够保障性工作者的自主权。

但杰特森透露，当不少同事对新合约表达不满，要求延长考虑时间时，管理层告诉她们「要么签字，要么走人」，部分人在压力下被逼签署。当妓院得知有人组建工会后，她与另外两名性工作者（包括怀尔德）随即遭到解雇。

行内劳动权益多被忽视

性工作在全球大部分地区仍属非法或处于灰色地带，相关从业员的劳动权益往往被忽视。目前仅有德国等少数国家承认卖淫合法。布兰兹认为，在一个被污名化、从业员习惯保持低调与沉默的行业中，这次行动具有重大意义，「看到这么多性工作者站出来捍卫自己的权利，实在令人敬佩且鼓舞人心」。