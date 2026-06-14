Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

游日注意︱日本规定马桶数量不低于男厕 盼解决女厕排队

即时国际
更新时间：08:36 2026-06-14 HKT
发布时间：08:36 2026-06-14 HKT

日本国土交通省近日通过新方针，为改善车站、商业设施等地女性厕所排队问题，提出男女厕所等候时间应达至平等；在使用人数大致相同的设施，女性厕格数量原则上须不少于男性厕格及小便斗（尿兜）总和。

望实现时间上的「性别平等」

日本《朝日新闻》等媒体引述国土交通省的调查指，与男性专用马桶及小便兜的设置总数相比，女性专用马桶的数量在车站少了37%、机场少了34%、电影院则少了11%。

相关新闻：游日注意 | 外国人观光优惠惹民怨 日本地方政府陆续取消

而国土交通省的新方针则指出，随着女性就业率提升，女性在户外使用厕所的机会日益增加。然而，过去不少公共设施在设计厕所时，偏向假设男性使用需求较大，令女厕厕格数量未能配合实际情况，最终导致排队问题。

考量到女性在穿脱衣物上花费的时间较长等因素，国土交通省方针点出，为了实现等候时间上的「实质性别平等」，确保足够的厕所面积与马桶数量才是理想的做法。

新方针中规定，在男女使用者人数大致相同的设施中，原则上女性厕所的马桶数量必须「等同或多于」男性厕所的马桶及小便斗总和。

最Hit
KOL女实习医生被捕｜医科生读6年 人均教学开支达170万元
突发
11小时前
中国移动SIM卡政策大变动！6.17起全面禁数据卡内地激活 提前72小时内香港插卡 eSIM/实名制不受影响
中国移动SIM卡政策大变动！6.17起全面禁数据卡内地激活 提前72小时内香港插卡 eSIM/实名制不受影响
生活百科
2026-06-13 09:30 HKT
60岁刘嘉玲私下一面判若两人？现身机场真实素颜照疯传 网民惊呼：哪位老奶奶
60岁刘嘉玲私下一面判若两人？现身机场真实素颜照疯传 网民惊呼：哪位老奶奶
影视圈
15小时前
屯门公屋户夸张违规改动露台 打穿友爱邨外墙硬塞冷气机 房署发严厉警告否则收楼 单位最新后续情况曝光｜Juicy叮
屯门公屋户夸张违规改动露台 打穿友爱邨外墙硬塞冷气机 房署发严厉警告否则收楼 单位最新后续情况曝光｜Juicy叮
时事热话
20小时前
英网红RiskyRegg偷拍惹公愤，扬言「20元麻辣烫」拿下中国女子，西安女教师被标签Easy Girl辱华。
英网红RiskyRegg偷拍惹公愤｜「20元麻辣烫」追到西安女教师 涉辱华标签Easy Girl
即时中国
2026-06-13 07:00 HKT
林映晖穿性感比坚尼跳动「弹弹吓」 为宣传搏到尽 网民赞够诚意丨自然系女子旅行3
林映晖穿性感比坚尼跳动「弹弹吓」 为宣传搏到尽 网民赞够诚意丨自然系女子旅行3
影视圈
13小时前
「呃钱党」冒同事WhatsApp借钱 港女秒识破 教科书式神对答曝光 网民爆笑发现：转数快变「转速快」｜Juicy叮
「呃钱党」冒同事WhatsApp借钱 港女秒识破 教科书式神对答曝光 网民爆笑发现：转数快变「转速快」｜Juicy叮
时事热话
18小时前
中移动6.17起禁香港SIM卡内地激活 方保侨料配合堵塞内地人「翻墙」漏洞
中移动6.17起禁香港SIM卡内地激活 方保侨料配合堵塞内地人「翻墙」漏洞
社会
16小时前
班德礼左前臂骨折，今季余下时间都无法上阵。
马场浮世绘│班德礼骨折提早唞暑
马圈快讯
14小时前
月薪20万Meta工程师 舍弃物欲 全屋仅两家私 冀30岁拥1500万财务自由
月薪20万Meta工程师 舍弃物欲 全屋仅两家私 冀30岁拥1500万财务自由
投资理财
3小时前