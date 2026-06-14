游日注意︱日本规定马桶数量不低于男厕 盼解决女厕排队

日本国土交通省近日通过新方针，为改善车站、商业设施等地女性厕所排队问题，提出男女厕所等候时间应达至平等；在使用人数大致相同的设施，女性厕格数量原则上须不少于男性厕格及小便斗（尿兜）总和。

望实现时间上的「性别平等」

日本《朝日新闻》等媒体引述国土交通省的调查指，与男性专用马桶及小便兜的设置总数相比，女性专用马桶的数量在车站少了37%、机场少了34%、电影院则少了11%。

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而国土交通省的新方针则指出，随着女性就业率提升，女性在户外使用厕所的机会日益增加。然而，过去不少公共设施在设计厕所时，偏向假设男性使用需求较大，令女厕厕格数量未能配合实际情况，最终导致排队问题。

考量到女性在穿脱衣物上花费的时间较长等因素，国土交通省方针点出，为了实现等候时间上的「实质性别平等」，确保足够的厕所面积与马桶数量才是理想的做法。

新方针中规定，在男女使用者人数大致相同的设施中，原则上女性厕所的马桶数量必须「等同或多于」男性厕所的马桶及小便斗总和。