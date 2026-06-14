以国安为由 美国禁外国人使用Anthropic最先进AI

美国人工智能（AI）开发商Anthropic上周五（6月12日）透露，美国政府以国家安全为由，下令禁止外国人使用其最先进的AI模型Fable 5与Mythos 5。Anthropic表示不同意政府的处理方式，但为满足合规要求，已把这两款模型下线，包括美国用户在内的所有用户，都不能使用。

标志对外AI围堵政策升级

Anthropic在声明中表示，已接获来自政府的出口管制指令，要求暂停外国公民访问Fable 5和Mythos 5，但指示并未提供其国安顾虑的具体细节。另有美国官员证实，美国商务部确已发出相关指令。

Anthropic称，据该公司了解，政府认为已发现一种可以绕过或「越狱」（jailbreaking）Fable 5的方法。但该公司不认同，因此回收已部署予全球数亿人使用的商业模型，警告若以此为标准，可能扼杀所有前沿AI的研发。

该公司认为这是一场「误会」，并希望能「尽快」恢复对这些模型的访问权限。Anthropic说：「这项命令的最终结果是我们必须立即停用Fable 5和Mythos 5，以确保所有客户均能满足合规要求，至于其他Anthropic模型的使用权则不受影响。」

Anthropic先前曾表示Fable 5在编写程式代码与除错方面表现优异。而Mythos则为公司最先进的产品线，于4月对外发表，但已因网络安全疑虑而受到限制。网络安全专家警告，若此类高阶模型落入不法分子手中，将大幅加速复杂的网络攻击，尤其是在银行等依赖复杂、互联且往往沿用数十年技术系统的行业。

是次禁令标志着美国对外AI围堵政策的重大升级，由以往限制晶片硬件出口，演变成直接限制AI模型的存取权。政府的指示和公司的回应也凸显了AI开发商与监管机构日益加剧的紧张关系，双方的争议焦点在于如何评估所谓「越狱」带来的风险。今年早些时候，Anthropic因拒绝让美军将AI模型用于国内监视及全自动武器系统，被五角大楼列入供应链黑名单。」。

这项禁令在执行上引发。前白宫官员鲍尔在社媒发文称，这意味着所有「非美国公民」都将被限制使用这款最强的AI模型，用户未来或需提供国籍证明。Anthropic的多位核心成员，包括共同创办人奥拉、AI研究员卡帕西等均出生于美国境外，目前尚不清楚这些外籍研发人员是否会因此被禁止存取自己参与开发的模型。