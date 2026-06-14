瑞士公投「人口设上限1000万」 民调显示正反支持率接近

瑞士今日（6月14日）举行公投，决定是否为人口设定1000万人的上限（即限制在1000万人以下）。若该提案通过，瑞士将开创以宪法设定人口上限的先例，并可能冲击与欧盟关系。民调显示，正反支持率相近。商界忧劳工短缺，则极力反对。由于瑞士长年是德国人最主要的移居国家，公投案在德国备受关注。

德国公民为最大外籍族群

这项名为「不要1000万人口的瑞士」的修宪公投由极右翼瑞士人民党（SVP）发起，要求瑞士永久居民人口在2050年底前不得超过1000万。提案规定，若永久居民人口在2050年底前超过950万人，政府与国会必须采取收紧移民、庇护及家庭团聚权等措施，限制人口增长；若突破1000万人，政府甚至须重新谈判或终止可能促进人口增长的国际协议，包括与欧盟的人员自由流动。

瑞士人口约910万人，自2002年与欧盟实施人员自由流动以来，全国人口增加约170万人，主要增长来自移民。

德国《明镜周刊》报道，德国公民为瑞士最大外籍族群之一，瑞士也是德国排名第一的外移国，由于薪金水准普遍高于德国，加上就业市场稳定，不少德国医生、工程师、研究人员及金融从业人员选择移居瑞士。

市场研究公司GFS Bern接受公共瑞士广播公司（SRG）委托，于5月底对近2万人进行调查。结果显示，52%的受访者反对上述提案，45%表示支持，其余尚未决定。

据悉，该提案需获得「双重多数」票才可通过，即须同时获得全国普选票过半，及在26个州（20个州与6个半州）取得大多数州的支持，半州各计半票。

当前，瑞士有近四分一的居民为外籍人口。发起公投案的瑞士人民党认为，移民大幅增加给基础设施带来过重的负担，导致瑞士住房短缺，医疗费用、房价与租金上涨，以及交通堵塞等问题，若不及早控制移民规模，瑞士的生活品质、自然环境、公共服务将面临压力。其他论点包括，移民管制可以遏制犯罪和暴力。

然而，联邦政府及国会多数政党、企业界与工会均反对这项公投案。

瑞士商业协会首席经济学家明施表示，如果该动议获得通过，瑞士「与欧盟的关系可能??会面临挑战」。长期以来，欧盟一直警告非欧盟成员国，它们不能只利用欧盟单一市场的优势，逃避诸如人员自由流动之类的承诺。此外，瑞士经济高度依赖外国劳工，从医疗护理、建筑业到观光餐饮业，都仰赖来自德国及其他欧洲国家的工作者。反对者担心，若限制移民，恐加剧劳动力短缺问题，冲击经济发展。

《明镜周刊》分析，瑞士人口限制公投案反映许多欧洲国家共同面临的难题，各行各业一方面需要外来人才维持运作；另一方面，住房短缺、生活成本上升，则让部分民众对移民心生不满。