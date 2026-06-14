美国甘迺迪艺术中心正式拆除特朗普之名 民众欢呼庆祝

美国总统特朗普在华盛顿甘迺迪表演艺术中心外墙上的名字，已被正式拆除。联邦地区法官库珀于周五驳回了中心董事会临时提出的阻止拆除请求，联邦上诉法院随后亦拒绝了华府的暂缓执行令申请，为拆除工程扫清了所有法律障碍。大批工人随即在深夜赶工，并于周六黎明前，正式将外墙上的「特朗普」名字拆下，引来现场围观民众的一阵欢呼。

董事会最后努力遭法庭全盘驳回 裁决指更名权独归国会

这场引发全美文化界与政治圈震荡的冠名风波，源于去年底由特朗普亲手挑选并掌控的甘迺迪中心董事会。当时董事会通过投票，强行将这个历史悠久的国家级表演艺术中心更名为「特朗普－甘迺迪中心」，并随即在建筑物外墙挂上巨大的特朗普名字。此举随即遭到民主党议员及甘迺迪家族成员的强烈反对，并入禀法庭指控此举违法。

联邦地区法官库珀上月底裁定，根据美国当年设立该机构的法例，只有国会才拥有更改中心名称的法定权力，董事会的更名决定属于违法，并勒令中心必须在美东时间周五深夜11时59分前，将建筑物外墙、官方网站及所有宣传资料中的特朗普名字全数移除。尽管由特朗普授意的董事会及司法部律师在周四晚至周五傍晚作出最后努力，以「正等待上诉结果、拆完再装浪费金钱」为由要求法庭暂缓执行命令，但最终仍遭地区法院及上诉法院接连驳回。

工人通宵冒雨赶工 黎明前落牌围观民众高喊拆掉它

随着最后一轮法律阻碍被全面扫清，甘迺迪中心方面再无拖延借口。虽然司法部一度以「雷暴天气可能危害工人安全」为由试图争取延长12小时的宽限期，但最终工程仍于周五入夜后迅速展开。

工人首先在外墙相关位置搭建起密密麻麻的棚架，并一度用塑料帆布遮挡视线。至周六凌晨时分，现场聚集了过百名反对冠名的民众，他们自发发起「放开艺术」集会，并在工人们准备动工时高喊「拆掉它」及「可耻」等口号。到了凌晨大约3时，工人仅用了约30分钟，便正式将外墙巨型招牌上的「特朗普」英文字母逐一拆下。中心执行董事随后向法庭提交文件，证实已全面履行法院判决，除实体招牌外，员工电子签名、信纸头及官方网站的相关字眼亦已全面复原。