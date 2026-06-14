南极冬天高温15.4℃！海冰面积「少了一个法国」皇帝企鹅难生存

南极洲西侧的海冰正经历大规模流失，消失的海冰面积几乎相当于整个法国！最新卫星影像显示，别林斯高晋海（Bellingshausen Sea）6月份原本应该大范围结冰，今年却几乎无冰，当前海冰与1991至2020年的历史平均数据相比，足足减少了约65万平方公里，令科学家相当忧心。

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南极皇帝企鹅可能本世纪末绝种。AP图片

《卫报》引述塔斯曼尼亚大学南极海冰专家霍布斯（Will Hobbs）说：「这令人沮丧。」他指出，这已是4年内第3次出现类似异常，「 我想我们以后再也看不到那里的海冰了，就这样没了。」

更令人警惕的是，海冰消失恐将加剧南极半岛上周观测到的异常高温。阿根廷气象部门的数据显示，半岛东北端的埃斯佩兰萨（Esperanza）科学考察站，在本月5日和6日，分别录得15.4℃与13.4℃的日间高温。当地6月份平均最高气温仅-6.2℃，如今高了足足20℃，打破了1998年创下的6月历史高温纪录13.3℃。

别林斯高晋海的西侧紧邻松岛冰川（Pine Island）与思韦茨冰川（Thwaites Glacier），这两座冰川是导致全球海平面上升的主要源头。澳洲气象局发言人瑞德（Phil Reid）发出警告，一旦失去海冰的屏障保护，位于冰川前方、起支撑作用的浮冰棚将会加速崩解，促使冰川更快流入海洋，进一步推高全球海平面。

此外，英国南极调查局科学家弗雷特韦尔（Peter Fretwell）警告，海冰「太迟形成、太早融化」的现象，将严重威胁皇帝企鹅繁衍。2022年底，该海域沿岸就曾因海冰过早融化，导致大量皇帝企鹅幼雏溺亡的「灾难性繁殖失败」事件。此事也促使联合国顾问将皇帝企鹅的保育等级提升两级至「濒危」。

另一方面，海冰的匮乏也严重破坏了磷虾的栖息环境，并对整个南极海洋食物链带来连锁性的冲击。