教宗结束访问遇专机故障 西班牙国王派空军「猎鹰」送回家

天主教教宗良十四世（Leo XIV）周五结束西班牙6天访问行程返回梵蒂冈，西班牙国王费利佩六世（King Felipe VI）亲自送行。然而教宗一行人登机后，专机却因技术故障无法起飞，费利佩六世随即调度西班牙空军「猎鹰」（Falcon）专机送教宗回家。据悉今次史无前例，是历任教宗出访首次遇上这种情况。

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综合外媒报道，良十四世在加纳利群岛（Canary Islands）的特内里费岛（Tenerife），登上由西班牙国家航空公司（Iberia Airways）执飞的专机，费利佩六世送行到机门楼梯前，教宗、随行人员及记者团陆续上机。然而，全员登机后不久，机长广播宣布飞机无法起飞，全机约80人一度骚动。费利佩六世亲自登机，邀请教宗落机前往贵宾室休息。

费利佩六世亲自接教宗落机

据机长说明，可能是由于风力过猛，飞机引擎无法启动，初步维修无效，问题无法立即解决。费利佩六世随即调派一艘西班牙皇家空军猎鹰900B型喷射机（Falcon 900B）支援。

当地傍晚6时08分，教宗与部分代表团成员登上猎鹰喷射机飞往罗马，比原订起飞时间晚了3个多小时。其余人员与记者团则改往首都马德里搭机离开。

随行记者福利泡汤

教宗出访一般会乘搭意大利航空（ITA Airways）专机飞往目的地，回程则由到访国派国航专机送教宗回罗马，若航程很长或东道主运能不足，才由意大利航空接回教宗。

随行记者团跟随教宗搭飞机，即使花更高价钱订商务舱也只能待在经济舱，但教宗在航程中会与记者聊天，而且飞机餐通常很不错。这次遇上小插曲，随行记者被迫分开飞，错失了回程访问的机会。