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伊朗局势｜已故最高领袖哈梅内伊国葬定于7月4日开始 撞正美国国庆

即时国际
更新时间：21:26 2026-06-13 HKT
发布时间：21:26 2026-06-13 HKT

据伊朗国家媒体周六报道，已故最高领袖哈梅内伊的葬礼将于7月4日在德黑兰开始举行，7月9日在东北部城市马什哈德下葬。消息在美伊双方预计即将签署和平协议框架之际宣布，而7月4日正好是美国的国庆日。

伊朗梅尔通讯社报道，哈梅内伊的告别式订于7月4日、5日在德黑兰伊玛目霍梅尼清真寺（Imam Khomeini Mosalla）举行，这两天是伊斯兰历正月（穆哈兰姆月，Muharram）的19日与20日。7月6日德黑兰举行送葬仪式，7月7日在圣城科姆（Qom）另办一场送葬仪式。

哈梅内伊的遗体预计7月9日当天于伊朗东北部呼罗珊省（Khorasan Razavi）省会马什哈德的伊玛目礼萨圣陵（Imam Reza Shrine），哈梅内伊在马什哈德出生。这处陵墓是伊斯兰什叶派的神圣建筑群，也是什叶派最神圣的圣地。

相关新闻 : 伊朗局势哈梅内伊国葬细节曝光 敲定三城举行料2000万人送别

哈梅内伊自1989年起出任伊朗最高领袖，今年2月在以色列和美国对伊朗的空袭中丧生。伊斯兰教规定，死者应尽速安葬，理想情况下应在死后24小时内下葬，但由于伊朗局势不稳，在他死后全国哀悼40天后，原定3月举行葬礼但无限期押后，因考虑到预计参加人数多达2000万，保安与后勤安排极为困难。

 

伊朗国营电视台报导，主办单位邀请「所有高贵尊敬的人士、全世界自由之士、伊斯兰教徒、关心伊朗的人们」参加仪式。主办单位稍后会公布更多仪式详情。

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