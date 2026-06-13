印度空军AN-32运输机坠毁断成两截 5人不幸罹难

印度空军一架AN-32军用运输机13日上午在印度东北部阿萨姆邦执行任务，降落时发生严重事故。飞机落地后疑似失控冲撞，引发猛烈火势，机体断成两截，机上5人罹难。

根据印度媒体报导，失事机型为AN-32双引擎涡轮螺旋桨运输机，当时正执行物资运补任务，准备降落在乔尔哈特劳里亚空军基地（Roureah Air Force Station）。飞机在进场降落时发生意外，坠毁并迅速起火燃烧，机身严重毁损。现场画面显示，失事飞机残骸散落跑道附近，机体断成两截，火势一度相当猛烈。

印度空军AN-32运输机坠毁断成2截。 X@AdityaRajKaul

劳里亚空军基地是印度东北地区重要军事据点之一。印度的AN-32运输机，由前苏联安东诺夫设计局依照印度需求开发，具备高原起降及高温环境操作能力，在边境及山区作战支援上具有关键地位，其最高可载运7.5吨货物，或搭载50名乘客及42名伞兵，现役机队约有100架。