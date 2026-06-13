ChatGPT Pro｜南韩爆大规模信用卡盗用 有人「未注册未用过」被碌1500港元

生成式AI巨头ChatGPT近日惊传信用卡遭盗刷，受害人报称未授权扣款，却遭收取「ChatGPT Pro方案」的高额订阅费。南韩电视台SBS周五专题报道，已知个案多达800宗，有人没输入信用卡号也被ChatGPT收取29.9万韩圜（约1545港元），还有人说从未用过ChatGPT也被收钱，引发讨论。

据指近日南韩各大网路社群与论坛上，出现大量「灾情通报」，引发恐慌。许多受害网友贴出手机收费通知简讯，表示明明从未注册或使用过ChatGPT，却突然被碌卡近30万韩圜。

ChatGPT Pro是目前最贵的订阅方案。

南韩当局彻查发现，6月共有1368名用户在南韩境内付款订阅「ChatGPT Pro方案」，总金额约4亿韩元（约206万港元）。然而其中有多达858宗属恶意盗刷，金额约2.5亿韩元（约129万港元）。有问题交易涉及乐天、农协、KB国民银行等9大信用卡公司旗下信用卡。

一名受害者李先生说：「我根本不认识这个网站，也从来没有在这个平台输入过任何信用卡号，结果竟然平白无故被扣了一大笔钱！我现在真的很害怕，非常担心我的其他信用卡是不是也早就被盗取资料。」

700多笔异常付款已退还

相关电子支付系统只需要输入卡号、有效期限、出生年月日以及密码前2码即可完成扣款。ChatGPT营运商OpenAI发表声明澄清：「这绝对不是ChatGPT在未经用户同意的情况下自主扣款。」经技术部门追查，证实是大量遭到窃取的信用卡外部个资，被非法分子拿来恶意冒用。官方已在第一时间将受影响的支付手段全面停用。」

负责OpenAI在南韩境内电子支付的第三方支付代理商「NICE资讯通信」，目前已将700多笔被标记为异常的扣款刷退，其余案件也正加紧审核中。

为了防范盗刷灾情持续扩大，OpenAI已暂停绑定新卡功能，并考虑在未来的支付流程中，加入「手机本人实名认证」等验证方式。