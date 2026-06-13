UFO档案解密第3波｜美东北部惊见「红色等离子球」 AI重现执法人员目击「哈利波特飞天车」画面

美国五角大厦12日公布第3批原本被列为机密的疑似不明飞行物（UAP / UFO）目击档案，包括美国东北部地区民众目击发光球的报告。这些球体有时呈现红色，并散发强烈光芒。前两批档案分别于今年5月8日和5月22日公开。



综合外媒报道，第3批共有72份档案，时间从1940年代至今年都有，显示美国官方调查人员不仅针对境内的不明飞行物（UFO）目击事件展开调查，也曾研究世界各地出现的相关现象。

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档案涵盖联邦调查局（FBI）、中央情报局（CIA）及国防部的证词、影片及绘图纪录。其中多份报告提到美国东北部大致同一区域曾出现圆球的目击事件。

一份今年2月的档案记录了FBI对两名目击者的访谈，受访者身分及确切地点被涂黑。两人表示，某天傍晚在自家后院中央看见一道极为明亮的光。根据FBI报告，其中一名目击者表示：「那种红色极其鲜艳且美丽⋯⋯（内容删减）从未见过如此特殊的红色。」

报告指出，红色球体直径约1米，中央有一个如篮球般大小的「白色电浆太阳」。目击者后来又发现第二颗光球，两颗光球似乎彼此连接，一同移动离去。数周后，他们又看见数个白色光球以更高的高度飞越住宅上空。

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一份2025年7月的访谈纪录提及先前的光球目击事件。FBI报告写道：「此次观察地点位于『三角光球』、『红色光球旋转』以及『池塘上空光球』等目击事件发生地点约40公里范围内。该区域人口稀少，为目击者熟悉的地点。」

另一宗发生于2024年10月的事件，一个位于地平线下方光源悬浮在池塘上空。报告指出：「该发光物体看起来像一个『类电浆球体』，形状与亮度会间歇性变化。有时主要光源似乎会分裂成多个较小的发光点。」

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根据证词AI生成示意影片

这批文件还包含一份五角大厦今年6月2日撰写的备忘录。当中记载一名身分未公开、在美国西部工作的联邦执法人员表示，他于2023年10月，目击天空中出现一个不明物体，其外观看来就像《哈利波特》系列中的飞天车。备忘录还附上根据这名执法人员描述、利用人工智慧（AI）生成的示意图，用以重现他所看到的物体。不过，备忘录特别注明：「请注意，这些图像是在事件发生约两年半后才制作生成的。」