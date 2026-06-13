SpaceX上市 | 前焊工10年前获配股 上市后身家暴涨逾800万

美国太空探索科技公司SpaceX周五（12日）上市，在美股登场首日，收市升19.2%报160.95美元，市值达到2.107万亿美元，跃升至全球第7大上市公司，亦造就马斯克成为万亿富豪第一人，即身家超过1万亿美元。就连一名当年获配股票的前焊工，如今也靠著持股身家暴涨，持股市值达104万6175美元（约817.3万港元）。

因持有SpaceX股票而一夕置富的埃尔南德斯（Juan Hernandez），其实在成为SpaceX焊工之前，从未听过这家公司。他受访时坦言：「当时对我来说，那不过是另一份外判工作而已。」

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SpaceX上市，首日升19.2% 。新华社

因持有SpaceX股票而一夕置富的前焊工埃尔南德斯。Juan Hernandez

埃尔南德斯在成为SpaceX焊工之前，从未听过这家公司。Juan Hernandez

埃尔南德斯目前正教导3名子女投资，分享自己持有SpaceX股票的经验。Juan Hernandez

入职前不知SpaceX

SpaceX于12日首度上市，以代号SPCX在纳斯达克挂牌，收市报160.95美元，埃尔南德斯目前持有约6500股SpaceX股票，市值达104万6175美元，也让他10多年前抱著姑且一试心态加入SpaceX的决定，获得意想不到的回报。

他表示，最初是透过一名受聘于SpaceX担任焊工的朋友介绍，才得知这家公司。对方了解他的背景，认为他很适合这份工作。他说：「我心里想，我不知道SpaceX是什么，但就去试试看吧。」

10年前获配值1万美元股票

SpaceX于2015年聘用埃尔南德斯时，提供总值一万美元的股票。尽管过去按时计薪的工作从未提供过股票，但他当时也没有太在意。他说：「这没什么大不了的，我当时根本不知道这代表什么，更不知道SpaceX后来会发展到这么大的规模。」

在SpaceX工作的10年间，他负责建造将火箭送上发射台的支撑结构，以及固定火箭的基础设施，为火箭升空做准备，并一路晋升为主管。

教导子女持SpaceX股经验

埃尔南德斯表示，让员工持股能让他们感觉自己也是公司的一分子，继而激励他们追求成功。他说：「员工的表现会好得多，因为这也是他们的公司。」

身为移民的埃尔南德斯表示，自己从小被教育要努力工作，新获得的财富不会改变这一点。他说自己仍会保持谦逊，继续工作，并把学到的人生经验传承给孩子。目前正教导3名子女投资，分享自己持有SpaceX股票的经验，而他的16岁女儿如今已持有Meta及其他数家公司的股份，成为一个小企业家。

已转职Blue Origin 想感谢马斯克

现任职于贝索斯旗下Blue Origin的埃尔南德斯表示，如果有机会与马斯克交谈，会感谢对方帮助自己实现一个原本不知道存在的梦想。

埃尔南德斯说：「他（马斯克）让像我们这样的人有了可能性，不管是厨师还是电工。他让这些人的生活变得更好，也让家人一同受惠。」