日航再爆机员违规饮酒瞒报 累航班延误逾40分钟 政府怒采严重警告

日本航空2名空姐因违反内部航空运输管理规则饮酒，导致航班延误逾40分钟。对此，国土交通省周五（12日）对日航采取严重警告处分。涉事两名空姐包括一名座舱长，事后已遭公司解雇，另一人则被停职。

事发于5月23日，原定执飞日航由广岛出发、前往羽田班机的座舱长及另一名空姐，违反公司内部基于民用航空法制定的航空运输管理规则，在执勤前12小时内饮酒，导致该班机延误了40多分钟。

日本航空2名空姐因违反内部航空运输管理规则饮酒，导致航班延误逾40分钟。JAL粉丝专页

国土交通省对日航采取严重警告处分。日航FB

座舱长与另一空姐违规饮酒

国土交通省处分书中指出，涉事的座舱长因为想等待时间流逝、降低酒精浓度数值，而将原应在从住宿处出发前进行的公司内部行前检查，刻意推迟至抵达机场时才进行；至于一同饮酒的一名30多岁空姐，则在当天以身体不适为由退出执勤，因此未接受酒精检查便离开班表。由于临时更换人力耗费时间，最终导致广岛飞羽田的252号航班延误逾40分钟才起飞。

该座舱长与另一名涉事空姐在接受公司查问时，皆作出虚伪陈述，因此被判定有意隐瞒执勤前一日违反规定饮酒的事实。

执勤前夕犯规瞒报

处分书也提到，尽管同行执勤的其他空服员已再三提醒该名座舱长应进行公司内部行前检查，但公司管理层却未能掌握状况，亦未能迅速判断该员是否适合执勤，表明其安全管理系统并未充分发挥功能。

国土交通省更在处分书中指出，日航的安全意识至今仍未彻底落实到每位员工身上，除了采取严重警告处分外，更指示日航在7月17日之前，必须提交具体的预防再犯对策。

日航解雇涉事座舱长

日航除了对座舱长作出解雇处分、对另一名空姐处以停职处分外，也已决定对全体共37名董事实施减薪处分。据报涉事座舱长50多岁，已有34年资历。

日航在去年也曾发生过国际线机长违反内部规定饮酒的事件，当时造成出发航班延误，同样遭到国土交通省采取严重警告处分。

颁外宿地点禁酒令

日航对此发布声明表示：「尽管我们先前已因屡次发生饮酒事件，持续推动防范措施，却依然发生了这样的事件，我们深感事态严重，并致上最深切的歉意。」

在丑闻持续延烧下，日航已紧急宣布，对所有组员重新实施「外宿地点禁酒令」，且目前未设期限。这也是日航自2024年曾实施约半年的禁酒措施后，再度祭出同样禁令。至于飞行员的外宿禁酒规范，则将持续执行。