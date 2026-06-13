匈牙利新政府撤销否决 欧盟重启乌克兰入盟谈判

欧盟宣布将于周一（15日）重启与乌克兰及摩尔多瓦的入盟谈判。此举是在匈牙利新政府同意撤销前亲俄总理所设下的否决权后达成的重大突破，为两国迈向欧洲一体化注入强心针。乌克兰视欧盟成员身份为战争结束后稳定未来的重要「安全保障」。

欧盟理事会主席科斯塔与欧盟委员会主席冯德莱恩发表联合声明，确认所有成员国已同意开启与乌克兰、摩尔多瓦的第一阶段入盟谈判。他们强调，这项决定是对两国在面临巨大挑战下仍坚持改革的肯定，并指出在充满不确定性的世界中，扩大欧盟符合各方的共同利益。

欧盟理事会主席科斯塔（左）与欧盟委员会主席冯德莱恩（右），大力支持泽连斯基。路透社

欧盟同意重启与乌克兰入盟谈判。路透社

乌克兰的入盟之路依然漫长。法新社

首轮谈判涵盖法治与民主制度

周一的首轮谈判将从最核心的「基本原则」章节开始，内容涵盖法治与民主制度等两国必须遵守的基本价值。

乌克兰总统泽连斯基对此表示高度欢迎，认为这对正在抵御俄罗斯入侵的乌克兰人民而言，是极具意义的政治与道德支持。

在此之前，乌克兰与摩尔多瓦都已获得欧盟候选国地位，不过乌克兰一直面临匈牙利前总理欧尔班领导的政府否决，摩尔多瓦则是国内政治情势受到境外势力干预，因此入盟谈判卡关甚至停滞。

匈牙利新政府撤销乌入盟谈判障碍

今次外交突破得益于匈牙利政局变天，新任总理毛焦尔与基辅当局就乌克兰境内匈牙利少数族裔的权益达成协议，因而撤销了前总理欧尔班长期以来对乌克兰加入欧盟的否决权。

然而，乌克兰的入盟之路依然漫长。毛焦尔强调，他反对让乌克兰「快速通关」加入欧盟。他指出，若乌克兰能在未来10至15年内完成所有33个谈判章节，匈牙利届时将会对此举行全民公投。

根据欧盟的相关规定，入盟谈判的整体内容由6大主题集群共33个章节组成，候选国家必须逐一针对这些内容与欧盟谈判，并修正本国法律以符合欧盟标准，才能持续推进谈判，完成所有谈判后才能成为欧盟成员国。