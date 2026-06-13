美德州爆大规模枪击酿2死10伤 枪手与警对峙数小时后身亡
更新时间：08:30 2026-06-13 HKT
发布时间：08:30 2026-06-13 HKT
发布时间：08:30 2026-06-13 HKT
美国德州米德兰市周五（12日）发生大规模枪击事件，造成包括枪手在内的2人死亡、10人受伤。
枪手为45岁的维拉雷亚尔（Victor Mata Villarreal）。他当天早上向警察和行人开枪，造成1人当场死亡、10人受伤。
维拉雷亚尔之后将自己反锁在一家废弃的兽医诊所内，警方派出数十辆警车到场戒备。在与警方对峙数小时后，维拉雷亚尔被发现已经死亡。目前相关调查正在进行中，警方未透露枪手死亡原因。
现场传出至少40枪声
目击者说，现场传出至少40下枪声，该兽医诊所其后传来类似小爆炸声的声音，并看到多名全副武装的警察冲进停车场。
米德兰市长布隆表示，警方使用机械人和无人机录像确认枪手已经死亡。
枪手案发前已被通缉
当地警方指，枪手6月10日曾向一名警察开枪，在12日枪击事件发生前就已被通缉。该名警察未受伤，并开枪还击，枪手随即驾车逃离，其后枪手车辆在不远处被发现，但空无一人。
维拉雷亚尔曾因2009年在圣安吉洛非法携带枪械被定罪。法庭纪录也显示，他曾多次被捕。
美今年已爆182宗大规模枪击
枪械暴力在美国屡见不鲜，据美国「枪械暴力档案」网站最新统计数据显示，美国今年已发生182宗大规模枪击事件。该网站将大规模枪击事件定义为造成4人及以上受伤或死亡的枪击事件，其中不包括枪手。
最Hit
白嫖涮羊肉？︱侍应上错含糖汽水 3汉「屈」免单嘴脸疯传︱有片
2026-06-12 07:00 HKT
60岁或以上长者专享！乐悠咭1招即赚$100八达通增值额 简单3步登记
2026-06-11 18:47 HKT
马场浮世绘｜麦道朗赴英担任副帅
13小时前