美德州爆大规模枪击酿2死10伤 枪手与警对峙数小时后身亡

美国德州米德兰市周五（12日）发生大规模枪击事件，造成包括枪手在内的2人死亡、10人受伤。

枪手为45岁的维拉雷亚尔（Victor Mata Villarreal）。他当天早上向警察和行人开枪，造成1人当场死亡、10人受伤。

维拉雷亚尔之后将自己反锁在一家废弃的兽医诊所内，警方派出数十辆警车到场戒备。在与警方对峙数小时后，维拉雷亚尔被发现已经死亡。目前相关调查正在进行中，警方未透露枪手死亡原因。

在警员调查期间，有直升机在上空盘旋。美联社

德州枪击案现场，警员封锁调查。美联社

警方在案发现场调查。美联社

警车到场调查。路透社

现场传出至少40枪声

目击者说，现场传出至少40下枪声，该兽医诊所其后传来类似小爆炸声的声音，并看到多名全副武装的警察冲进停车场。

米德兰市长布隆表示，警方使用机械人和无人机录像确认枪手已经死亡。

枪手案发前已被通缉

当地警方指，枪手6月10日曾向一名警察开枪，在12日枪击事件发生前就已被通缉。该名警察未受伤，并开枪还击，枪手随即驾车逃离，其后枪手车辆在不远处被发现，但空无一人。

维拉雷亚尔曾因2009年在圣安吉洛非法携带枪械被定罪。法庭纪录也显示，他曾多次被捕。

美今年已爆182宗大规模枪击

枪械暴力在美国屡见不鲜，据美国「枪械暴力档案」网站最新统计数据显示，美国今年已发生182宗大规模枪击事件。该网站将大规模枪击事件定义为造成4人及以上受伤或死亡的枪击事件，其中不包括枪手。