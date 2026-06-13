中东战争｜伊外长：美伊协议草案可望日内远距签署 美官员：85%机会近日签署

伊朗外长阿拉格齐周五（12日）表示，一旦伊朗与美国完成最后阶段的谈判，谅解备忘录将立即签署并公布，第一阶段将以远程电子方式签署，「这可能在未来几天内发生」。协议草案包括结束美国4月13日起对伊朗港口实施的海上封锁，以及对战略水道霍尔木兹海峡的管理作出安排。美国政府高层官员当天亦表明，美方对在未来几天内与伊朗签署谅解备忘录抱有「80%至85%」的信心；同时，美方「有信心」以色列会支持美伊这项谅解备忘录。

阿拉格齐说，当前讨论的谈判框架分为「两阶段」。第一阶段聚焦结束冲突和恢复地区稳定，第二阶段就核问题及相关事项展开正式谈判。他强调，伊方高度警惕美方的履约能力和意愿，通过「分阶段安排和严格执行机制」防止对方违约。

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伊朗指美伊谅解文件涉及结束所有战线军事冲突，涵盖黎巴嫩。法新社

伊朗导弹残骸坠落叙利亚。路透社

伊朗指美国承诺不主动发动战争。路透社

伊朗指出，霍尔木兹海峡是伊朗「主要的阻吓手段」之一。路透社

他在接受国家电视台访问时表示：「等到我们谈判的最后阶段完成，这项协议就会签署并对外公布。签署过程将先以数码方式进行，双方将远距签署，随后才会宣布这份谅解备忘录已由双方签订。这可能在未来几天内发生。我抱持很大的希望。」

停火安排涵盖黎巴嫩 美承诺不主动发动战争

他并披露美伊谅解备忘录草案部分内容，涉及停火安排、霍尔木兹海峡航运和经济议题等。

关于停火安排，阿拉格齐表示，谅解文件涉及结束所有战线军事冲突，涵盖黎巴嫩。伊方明确告知对方，达成协议需要以色列从黎巴嫩南部撤军。据目前讨论情况，美国将承诺不主动发动战争、不以武力相威胁；美伊双方将彼此尊重主权，互不干涉内政。

霍尔木兹海峡主权属伊朗和阿曼

他强调，霍尔木兹海峡是伊朗「主要的阻吓手段」之一，就霍尔木兹海峡航运，美国解除对伊朗的海上封锁是谅解文件首先涉及并被重点强调的内容之一。他进一步表示，该海峡主权属于伊朗和阿曼，两国长期承担其航行安全的保障和相关服务。未来海峡管理机制将进行调整，不会简单回到战前模式，航运服务将进行收费。伊朗正与阿曼就此协调，联合方案有望于近期公布。

在经济议题方面，阿拉格齐说，如果谅解文件最终签署，伊朗被冻结海外资产将逐步解冻。围绕战争赔偿问题，双方正在讨论一项重建与经济发展方案。

仅接受境内稀释浓缩铀库存

关于核问题，他证实伊朗核计划的相关细节将在架构协议签署后的60天内讨论，其中包括高浓缩铀的库存，这是华府关切的争议性议题。

阿拉格齐表示，伊方目前尚未作出任何实质性决定，相关议题留待后续谈判处理。伊方坚持认为，如需处理现有高丰度浓缩铀库存，唯一可接受方式是在伊朗境内实施「稀释处理」，而非转移至境外。

警告以色列勿企图破坏协议

他强调，谅解文件尚未最终签署，相关内容仍可能进行调整，伊方将在最终敲定后公布具体细节。如其内容得不到落实，最终协议的谈判将无法进行。

他受访时又警告，不要企图破坏这项可能达成的协议，尤其是以色列。他说：「我必须坦白地说，这项协议有敌人，其中最主要的是犹太复国主义政权，他们正在寻找借口阻挠这项协议。」