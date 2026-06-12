David Hockney｜英国当代艺术巨匠霍克尼逝世 享年88岁

英国当代艺术家大卫霍克尼 （David Hockney）的公关负责人周四宣布，这位艺术家周四在伦敦家中安详离世，享年88岁。他的画作以绚丽的色彩捕捉了世界的万千景象，被形容为「20世纪和21世纪当代艺术界最重要的艺术家之一」。

霍克尼出生于英格兰北部，但一生大部分时间都生活在南加州，阳光普照的郊区景色成为他作品中的重要主题。

晚年，他重返欧洲，在家乡约克郡的林木葱郁的山丘以及法国诺曼第地区的田野和树木中汲取了新的创作灵感。他成为英国最受推崇的艺术家之一，作品在拍卖会上屡创纪录高价。

霍克尼许多作品营造梦幻般的世界：光影在水面和窗户间跳跃，人物形象则以扁平的哑光丙烯颜料描绘而成。他在1979年接受《洛杉矶时报》采访时说道：「我每天都充满激情，伦敦有很多沉闷的地方，但我在洛杉矶从找不到任何沉闷之处。」