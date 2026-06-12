京都天桥立｜才刚捕获游泳黑熊 今又通报「小熊出没」

「日本三景」之一、位于京都府宫津市的「天桥立」10日发现有黑熊在街上闲晃、落水畅泳，昨天才麻醉捕获，今日又再传出幼熊目击通报。当局一度封路搜索，但未有发现。

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天桥立是宫津市知名景点。(图:日本国家旅游局)

当地警方表示，12日上午7时40分许，天桥立所布的宫津市有女性报警，表示听到外国观光客说「看到小熊出没」。

当局立即在上午8点20分，封锁贯穿天桥立内部、长约3公里的府道，并出动警方人员展开地毯式搜索，但找了近5小时始终未能发现熊迹，至中午12时40分宣布解除封锁。

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2天前（10日）下午4时30分左右，一头成年雄性黑熊闯入天桥立风景区，不仅沿著沙洲步行，还一度游过海面，进入附近住宅区。

当局持续封锁该区域并追踪，成功将那头黑熊麻醉捕获。京都府随后证实，捕获的是一头成年雄性月轮熊，体长约1.3米、体重97公斤 所幸无人伤亡。