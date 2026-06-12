加州名媛撞死小兄弟 判民事赔偿近14亿港元

美国加州洛杉矶社交名媛丽贝卡．格罗斯曼（Rebecca Grossman），于2020年酒后驾驶，撞死一对年仅8岁与11岁的小兄弟。她被指与前MLB道奇队球员埃里克森（Scott Erickson）开车追逐，鲁莽驾驶，两人皆被裁定须为小兄弟的死负责，须向家属支付1.76亿美元（近14亿港元）民事赔偿。

案情指， 格罗斯曼和埃里克森事发前在餐厅喝酒，之后分别驾车离开，在街头飙车。 事发路段限时速72公里， 专家证人作证称，埃里克森的车超速走在前面，差点在班马线接到伊斯坎德尔一家，尾随的格罗斯曼以大约时速117.5公里撞上了两个男孩，11岁的哥哥马克（Mark Iskander）被抛至76米外，身上留下了格栅撞击的痕迹；弟弟雅各（Jacob Iskande）则倒卧在地。

格罗斯曼辩称没有醉酒，只是因为看到孩子的母亲，分心才撞上小兄弟。但她撞人后并没有停车，直至车辆在更远路段故障后才停了下来。

现年62岁的格罗斯曼，于2024年被判两项二级谋杀罪、两项过失杀人罪（严重疏忽驾驶）和一项肇事逃逸罪，目前正在服刑，刑期为15年至终身监禁。她提出上诉，3月被第二巡回上诉法院一个合议庭维持原判。

埃里克森未受刑事指控，但在民事案中被认定须为小兄弟的负责上责任。

洛杉矶陪审团周三另外裁定，格罗斯曼需向死者父母支付2,100万美元（约1.65亿港元）的惩罚性赔偿金。 埃里克森也需支付117万美元（约917万港元）的惩罚性赔偿金。