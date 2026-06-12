Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

加州名媛撞死小兄弟 判民事赔偿近14亿港元

即时国际
更新时间：16:43 2026-06-12 HKT
发布时间：16:43 2026-06-12 HKT

美国加州洛杉矶社交名媛丽贝卡．格罗斯曼（Rebecca Grossman），于2020年酒后驾驶，撞死一对年仅8岁与11岁的小兄弟。她被指与前MLB道奇队球员埃里克森（Scott Erickson）开车追逐，鲁莽驾驶，两人皆被裁定须为小兄弟的死负责，须向家属支付1.76亿美元（近14亿港元）民事赔偿。

案情指，格罗斯曼和埃里克森事发前在餐厅喝酒，之后分别驾车离开，在街头飙车。事发路段限时速72公里，专家证人作证称，埃里克森的车超速走在前面，差点在班马线接到伊斯坎德尔一家，尾随的格罗斯曼以大约时速117.5公里撞上了两个男孩，11岁的哥哥马克（Mark Iskander）被抛至76米外，身上留下了格栅撞击的痕迹；弟弟雅各（Jacob Iskande）则倒卧在地。

格罗斯曼辩称没有醉酒，只是因为看到孩子的母亲，分心才撞上小兄弟。但她撞人后并没有停车，直至车辆在更远路段故障后才停了下来。

现年62岁的格罗斯曼，于2024年被判两项二级谋杀罪、两项过失杀人罪（严重疏忽驾驶）和一项肇事逃逸罪，目前正在服刑，刑期为15年至终身监禁。她提出上诉，3月被第二巡回上诉法院一个合议庭维持原判。

埃里克森未受刑事指控，但在民事案中被认定须为小兄弟的负责上责任。

洛杉矶陪审团周三另外裁定，格罗斯曼需向死者父母支付2,100万美元（约1.65亿港元）的惩罚性赔偿金。埃里克森也需支付117万美元（约917万港元）的惩罚性赔偿金。

最Hit
60岁或以上长者专享！乐悠咭1招即赚$100八达通增值额 简单3步登记
60岁或以上长者专享！乐悠咭1招即赚$100八达通增值额 简单3步登记
生活百科
23小时前
陈敏儿离世终年65岁 家属发讣闻：已在天家安息 老公廖启智5年前癌逝
陈敏儿离世终年65岁 家属发讣闻：已在天家安息 老公廖启智5年前癌逝
影视圈
1小时前
大埔中学校长涉辱学生「做鸡」 恐吓职员「带你坐花厅」 孔教学院：已展开调查
社会
5小时前
海洋公园63岁男技工头肩骨碎受伤 重创不治 劳工处到场调查
01:01
海洋公园63岁男技工晕倒头肩骨碎不治 劳工处到场调查
突发
6小时前
五索疑贴年轻旧照直认整容  眼细鼻大面阔与现时有天渊之别  网民：根本第二个人
五索疑贴年轻旧照直认整容  眼细鼻大面阔与现时有天渊之别  网民：根本第二个人
影视圈
8小时前
刘德华遭黄日华热情搭膊竟「一秒黑面」？ 明显变化镜头逐格睇 镜头后真实关系曝光
刘德华遭黄日华热情搭膊竟「一秒黑面」？ 明显变化镜头逐格睇 镜头后真实关系曝光
影视圈
20小时前
01:16
太古城母女堕楼｜母为公院社工 女童曾送院见心理医生 回家15分钟即堕楼亡
突发
21小时前
六合彩开生日号码头奖6注中 每注派$133万网民嫌少 二奖仅得呢个数 港男分享「避热门」必杀技｜Juicy叮
六合彩开生日号码头奖6注中 每注派$133万网民嫌少 二奖仅得呢个数 港男分享「避热门」必杀技｜Juicy叮
时事热话
6小时前
港女单身搭高铁去桂林惨遭邻座一家夹击 连数5宗罪：除鞋、胸前传面包 还有一事更离谱｜Juicy叮
港女单身搭高铁去桂林惨遭邻座一家夹击 连数5宗罪：除鞋、胸前传面包 还有一事更离谱｜Juicy叮
时事热话
4小时前
港人大赞政府牙科服务！长者免费检查／$50洗牙 需符合3条件 附服务范围/费用/参加方法
港人大赞政府牙科服务！长者免费检查／$50洗牙 需符合3条件 附服务范围/费用/参加方法
生活百科
2026-06-11 15:55 HKT