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美加州医疗用品仓库大火 30分钟吞噬9万平方米建筑︱有片

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更新时间：15:36 2026-06-12 HKT
发布时间：15:36 2026-06-12 HKT

美国加州特雷西市（Tracy）周四（6月11日）下午发生罕见火灾，一栋逾9万平方米的医疗用品仓库突发大火，并在半小时内遭烈火吞噬，现场更频传连环爆炸。幸而仓库全员已安全撤离，起火原因不明，暂无伤亡报告。

暂无伤亡 起火原因未明

美国加利福尼亚州特雷西市（Tracy）于当地周四下午1时左右发生严重火灾。该市一间由全美最大医疗外科产品供应商「Medline Industries」营运的医疗仓库突发大火。

由于火势迅速蔓延，面积超过92,000平方米的整栋建筑在30至40分钟内便遭烈火吞噬。现场更频频传出连环爆炸声，消防部门证实爆炸来自卡车轮胎及仓储内的医疗物资。该建筑大火还波及周边建筑物，包括联邦快递（FedEx）和亚马逊（Amazon）的仓库。

特雷西消防局长兰德尔．布拉德利（Randall Bradley）指出，此火灾面积之大，在加州乃至全美都极其罕见，预计消防人员需要耗费数天时间才能将火势彻底扑灭。

该公司已确认清点完所有员工与现场人员。截至周四晚间，起火原因仍不明，目前暂无伤亡报告。

此外，由于火场面积巨大产生大量火屑，被点燃碎片就随风散落到市内多个街区，并引发了零星火灾。

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